BMW раскрыла подробности о новой M3

Компания BMW представит спортивный седан M3 следующего поколения осенью 2019 года на Франкфуртском автосалоне. Новинка получит более мощный двигатель и впервые будет доступна с системой полного привода, пишет AutoNews.ru.

Новую BMW M3 оснастят существенно доработанным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором с двумя турбинами, который будет доступен в нескольких уровнях форсировки. Начальный вариант будет развивать 480 л.с., тогда как флагманская версия Competition получит двигатель мощностью 510 л.с.

Впервые в своей истории седан BMW M3 обзаведется системой полного привода, как это случилось с новой M5. При этом электроника сможет перебрасывать крутящий момент исключительно на задние колеса, что водитель, например, мог пускать автомобиль в управляемый занос. Что касается дизайна, то он будет скорее «эволюционным», нежели «революционным» – седан сохранит фирменные фамильные черты.

На данный момент самой мощной и быстрой дорожной версией M3 является модель под индексом CS. Седан комплектуется доработанной 3,0-литровой «шестеркой» твин-турбо, развивающей 460 л. с. и 600 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

BMW M3 CS набирает первую «сотню» за 3,9 сек., что на 0,2 и 0,1 сек. быстрее обычной M3 и Competition соответственно. Максимальная скорость седана принудительно ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

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