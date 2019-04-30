Jaguar привезет в Россию спецверсию E-Pace Chequered Flag

Компания Jaguar представила новую специальную версию Chequered Flag для компактного спортивного кроссовера E-Pace. Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.

Jaguar E-Pace Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey. Модель доступна в трех цветовых вариантах: Corris Grey, Yulong White и Photon Red, который эксклюзивно представлен для данной спецверсии. Интерьер автомобиля дополняют пороги с фирменной гравировкой Chequered Flag и кожаная отделка Ebony Grained Leather с красной прострочкой.

В стандартное оснащение Jaguar E-Pace Chequered Flag входят передние кресла с подогревом и электрорегулировкой в 10 направлениях, панорамная крыша и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель. Новинка также отличается рядом дополнительных элементов дизайна, среди которых логотип R-Dynamic на рулевом колесе, черные подрулевые лепестки и обивка потолка цвета Ebony Morzine.

Оригинальные элементы экстерьера Chequered Flag включают бамперы в цвет кузова, двойные патрубки выхлопной системы и фирменную графику светодиодной головной оптики в форме J-Blade в дополнение к пакету дизайнерских опций Black Exterior Pack. Автомобиль также получил дверь багажного отделения с электроприводом и систему бесключевого доступа.

Для версии Chequered Flag клиенты могут выбрать один из трех вариантов двигателей: дизельный мощностью 180 л.с. и бензиновые мощностью 200 и 249 л.с.