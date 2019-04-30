24.04.19 Прочитали 607 раз

Renault представила в России новую лимитированную серию седельных тягачей

Renault представила в России новую лимитированную серию седельных тягачей

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Компания Renault Trucks Россия представила новую лимитированную серию седельных тягачей –T-High Турмалин. Новинка получила 13-литровый двигатель мощностью 480 л.с., агрегатированный с 12-ступенчатой АКП Optidriver, а также увеличенные до 1470 л топливные баки.

Как сообщает пресс-служба Renault Trucks Россия, автомобиль отличают высокая спальная кабина с абсолютно ровным полом, сиденьями на пневмоподвеске, климат-контролем и отделкой салона Carbon Ultimate. Кроме того, седельный тягач оснащен 40-литровым холодильником, дополнительной теплоизоляцией кабины, дистанционным управлением функциями комфорта в спальной зоне и другими опциями.

Лимитированная серия Renault Trucks T-High Турмалин получила  системы помощи при трогании на подъеме, курсовой устойчивости, предотвращения опрокидывания, помощи при экстренном торможении и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault Trucks Россия в 2018 году реализовала на российском рынке 977 грузовых автомобилей Renault, что на 84% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки грузовые автомобили renault renault trucks

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