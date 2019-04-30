Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом

В рамках подготовки третьей волны исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» участников опроса (автовладельцы, выставившие свой автомобиль на продажу) просили оценить приемлемый, с их точки зрения, уровень комиссии, которую они готовы заплатить за услуги дилера по продаже их автомобиля.

Средний размер комиссии, который готовы заплатить дилеру автолюбители за услуги по продаже машины, составил 26 500 рублей. При этом владельцы массовых марок оценили услуги дилера в 22 000 рублей, а владельцы премиальных в 36 000 руб.

Наименьшую сумму готовы отдать владельцы LADA (15 500 рублей) и KIA (16 400 рублей), а наибольшую – собственники Land Rover и Lexus: 58 200 и 39 500 рублей соответственно.

Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию. Их в общей сложности оказалось чуть более 4%.

* В опросе приняли участие 1900 респондентов-владельцев автомобилей 2011 – 2017 годов выпуска, которые на момент опроса выставили их на продажу на сайтах автомобильных объявлений (AVITO, Auto.ru, Drom и прочие). Опрос проводился в марте 2019 года, методами получения информации были выбраны телефонные интервью.

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