Land Rover привезет в Россию спецверсию Discovery Landmark

Компания Land Rover представила специальную версию внедорожника Discovery Landmark. Продажи новинки на российском рынке стартуют в июле 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.

Версия Landmark разработана на базе комплектации SE и получила пакет Dynamic Pack, включающий измененный дизайн переднего бампера, а также решетку радиатора и воздухозаборники цвета Narvik Black. В той же цветовой гамме выполнена надпись Discovery на кузове автомобиля, а дверь багажного отделения дополняет уникальный бейдж Landmark.

Экстерьер версии Landmark также дополнен фиксированной панорамной крышей, передними противотуманными фарами и яркими задними фонарями со светодиодной окантовкой. Стекла с тонировкой и 20-дюймовые колесные диски цвета Gloss Black довершают облик внедорожника.

Салон автомобиля доступен в трех цветовых вариантах кожаной отделки Windsor с контрастной прострочкой. Версия Landmark также получила центральную консоль с отделкой Satin Brushed Aluminium и титановыми сетками, а также аудиосистему Meridian 380W.

Discovery Landmark получил дверь багажного отделения с электроприводом открывания и закрывания. На российском рынке внедорожник будет доступен с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».