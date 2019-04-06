ТОП-10 самых продаваемых купе и кабриолетов в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было продано 4,4 тыс. новых автомобилей в кузовах «купе» и «кабриолет» (с учетом родстеров). Это на 3,5% больше, чем годом ранее.

Лидером сегмента является семейство Mercedes-Benz E-Class – в прошлом году россияне приобрели 1548 таких купе и кабриолетов, что на 35% выше показателя 2017 года. Второе место, с большим отставанием, занимает BMW 4-Series, результат которого составил 527 реализованных экземпляров (+27%).

Далее следуют еще два представителя Mercedes-Benz – семейства C-Class (487 шт.) и S-Class (376 шт.). Но если первое из них демонстрирует падение на 15%, то второе – рост (+13%). Замыкает пятерку лидеров в данном сегменте Audi A5 (329 шт.; -40%).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых купе и кабриолетов в нашей стране за минувший год попали: Porsche 911 (204 шт.; +5%), BMW 2-Series (111 шт.; +16%), Chevrolet Camaro (102 шт.; -49%), Audi TT (101 шт.; -25%) и Infiniti Q60 (78 шт.; +59%).

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