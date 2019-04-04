Кроссоверы JAC доступны со скидкой по программе трейд-ин

Компания «Джак автомобиль», официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России, запустила централизованную программу трейд-ин, распространяющуюся на легковую гамму JAC.

Обменять свой автомобиль на новые кроссоверы JAC на специальных условиях смогут владельцы автомобилей любой марки, любого года выпуска. В этом случае официальный дилер предоставит дополнительную скидку, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль».

При сдаче своего автомобиля по программе трейд-ин и последующей покупке нового JAC S3 любой комплектации выгода составит 20 тыс. рублей. Покупатели, воспользовавшиеся услугой трейд-ин при приобретении кроссовера JAC S5, смогут получить скидку в размере 30 тыс. рублей. Программа действует у официальных дилеров JAC Motors. В настоящее время продажу легковых автомобилей на территории Россииосуществляют 44 автосалона, расположенных в 33 городах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Джак автомобиль» завершила сертификацию пикапа JAC T6, чьи продажи планируется начать в первой половине 2019 года. Кроме того, в этом году компания намерена завершить сертификацию кроссовера JAC S4, после чего автомобиль поступит в продажу. Сертификация автомобиля JAC S7 также должна завершится до конца 2019 года, а в продажу он поступит в 2020 году.