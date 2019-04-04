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05.04.19 Прочитали 292 раз

Российский рынок грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом упал на 5%

Российский рынок грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом упал на 5%

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», исследовав российский рынок грузовых автомобилей и спецтехники, отметили, что в отличие от первичного (+2,7%), вторичный рынок в этом сегменте показал отрицательную динамику, снизившись за 2018 год на 4,7% до 266,5 тыс. штук.

В марочном рейтинге четыре из пяти лидеров рынка с пробегом ушли «в минус» во главе с «КАМАЗом», которому принадлежит более четверти этого рынка: KAMAZ (-4,5%), GAZ (-5,8%), MAZ (-12%), Volvo (+2,5%), ZIL (-12,3%).

При более детальном рассмотрении вторичного рынка грузовых автомобилей и спецтехники – с учетом типа кузова – специалисты отметили, что наибольшее падение продемонстрировали автокраны (-12,6%), самосвалы (-8,8%) и коммунальная техника (-6,5%). При этом неоднозначная ситуация сложилась в сегменте коммунальной техники, где, например, реализация комбинированных дорожных машин упала на 14,4%, а продажи мусоровозов выросли на 5,9%. Любопытно, что рынок подержанных мусоровозов почти весь год демонстрировал показатели ниже уровня 2017 года, а в плюсовую зону он вышел только за счет рывка (+42,6%) в 4 квартале.

Наилучшую динамику роста на рынке грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом показала техника для добывающих отраслей (+10%). Но и в этом сегменте не все однозначно. Больше всего здесь выросла реализация установок для цементирования скважин (+37,8%), а самое заметное падение продемонстрировали продажи буровых и бурильно-крановых установок (-14,3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили спецтехника автомобили с пробегом volvo gaz зил камаз маз

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