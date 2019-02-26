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Lexus ES – лидер по индексу остаточной стоимости в сегменте E

Lexus ES – лидер по индексу остаточной стоимости в сегменте E

Согласно результатам исследования «Residual value – 2019», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в сегменте Е меньше всего теряет в цене Lexus ES.

Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 75,90%. На втором месте по этому показателю располагается Mercedes-Benz CLS-Class с результатом 74,45%. Замыкает тройку лидеров Audi A7, чей показатель составил 73,38%.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольший индекс остаточной стоимости модели ES подтверждает высокий уровень бренда Lexus как одного из лидеров премиум-сегмента в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили премиум-сегмент премиум-марки residual value модели-лидеры audi audi a7 lexus lexus es mercedes-benz mercedes-benz cls

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