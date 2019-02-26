Lexus ES – лидер по индексу остаточной стоимости в сегменте E

Согласно результатам исследования «Residual value – 2019», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в сегменте Е меньше всего теряет в цене Lexus ES.

Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 75,90%. На втором месте по этому показателю располагается Mercedes-Benz CLS-Class с результатом 74,45%. Замыкает тройку лидеров Audi A7, чей показатель составил 73,38%.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольший индекс остаточной стоимости модели ES подтверждает высокий уровень бренда Lexus как одного из лидеров премиум-сегмента в России.