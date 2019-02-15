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15.02.19 Прочитали 425 раз

Ducati сменила импортера на российском рынке

Ducati сменила импортера на российском рынке

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

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Марка Ducati объявила о подписании нового импортерского соглашения в России. Компания Volkswagen Group Rus стала официальным импортером, занимающимся продажей, послепродажным обслуживанием и маркетингом полной линейки мотоциклов итальянской марки. Помимо мотоциклов, под брендами Ducati и Ducati Scrambler на российском рынке будет представлена вся линейка запасных частей, одежды и аксессуаров, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

Дилерская сеть Ducati включает крупнейшие города России, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Краснодар, Сочи и Нижний Новгород. В шоу-румах будет представлена максимально широкая линейка продуктов Ducati, включающая модели Hypermotard, Multistrada, Monster, Diavel, XDiavel, SuperSport и Panigale. Дилерская сеть будет организована в соответствии с самыми высокими стандартами марки. Как отмечается, импорт продукции, организованный в сотрудничестве c Volkswagen Group Rus, позволит предлагать покупателям самый широкий модельный ряд, более оперативный сервис и меньшее время ожидания поставок продукции.

Руководителем марки Ducati в России назначен Олег Снаговский (36 лет). Он окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и в 2004 году начал карьеру в компании BMW в отделе продаж мотоциклов. В 2006 году стал руководителем отдела продаж и маркетинга мотоциклов в компании Honda, а в 2010 году возглавил направление BMW Motorrad в автомобильной группе «Авилон». Параллельно с 2016 года Олег Снаговский занимал в «Авилоне» должность руководителя отдела продаж автомобилей MINI.

, источник: www.autostat.ru

Теги: мотоциклы ducati

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