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02.02.19 Прочитали 194 раз

Автомобили Jeep и Chrysler Pacifica доступны на специальных условиях

Автомобили Jeep и Chrysler Pacifica доступны на специальных условиях

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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Компания FCA Rus разработала новые специальные условия на покупку всего модельного ряда Jeep и Chrysler Pacifica, которые будут действовать в первом квартале 2019 года. Предложение действительно при участии в программах «трейд-ин» и «лояльный трейд-ин». Как сообщает пресс-служба FCA Rus, клиент может обменять свой старый автомобиль марки Jeep, Chrysler или Dodge не старше 2013 года выпуска по ПТС на новый. При обмене специалисты просчитывают индивидуальную клиентскую выгоду. Она составляет 150 – 300 тысяч рублей в зависимости от комплектации старого автомобиля и выбранной новой модели.

Кроме того, компания предложила гибкую и удобную линейку потребительских кредитов. Теперь покупатель может оформить кредит со ставкой от 6,5%. Данная ставка распространяется на модели Wrangler, Cherokee, Compass, Renegade, Grand Cherokee и Chrysler Pacifica. Как отмечается, новые кредитные условия значительно сокращают ежемесячный платеж, и таким образом автомобили Jeep станут доступнее для более широкого круга клиентов. К примеру, при оформлении кредита на модель Compass или Renegade сумма ежемесячного платежа составит 9900 рублей. Приобрести автомобиль на таких условиях можно у официальных дилеров с февраля 2019 года.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Jeep реализовали 1773 автомобиля, что на 39% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, продажи Jeep в России растут третий год подряд. Самой популярной моделью Jeep в России по итогам 2018 года стал Jeep Grand Cherokee – было реализовано 1009 этих внедорожников (+34%). При этом прошедший год стал рекордным по объемам продаж флагманской модели Jeep Grand Cherokee. Второе место по популярности заняла компактный кроссовер Renegade с показателем 365 реализованных автомобилей (+45%). В третьем квартале 2018 года было представлено абсолютно новое поколение внедорожника Jeep Wrangler, и с момента выхода на рынок было продано 209 таких машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки спецпредложения jeep chrysler pacifica chrysler

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