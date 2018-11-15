 АВТОСТАТ | Volvo представит в России новые внедорожный универсал V60 Cross Country и седан S60

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Volvo представит в России новые внедорожный универсал V60 Cross Country и седан S60

Volvo представит в России новые внедорожный универсал V60 Cross Country и седан S60

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

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Компания Volvo Cars в июне 2019 года начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volvo Car Group в России, добавив, что поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.

Напомним, в сентябре компания Volvo Cars представила новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country. Новинка поступит в продажу в двух версиях: с бензиновым двигателем T5 и дизельным двигателем D4. Гибридные версии модели появятся позже. Дорожный просвет автомобиля V60 Cross Country стал на 75 мм больше, чем у модели V60, благодаря специально разработанным для серии Cross Country шасси и подвеске. Таким образом, клиренс автомобиля составляет 210 мм. V60 Cross Country уже в базовой комплектации оснащается полным приводом и рядом технологий-ассистентов: функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и специальным внедорожным (Off-Road) режимом вождения.

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В июне 2018-го был представлен новый спортивный седан S60, который будет выпускаться на первом американском заводе Volvo Cars в Чарлстоне (Южная Каролина). Новый S60 – первый автомобиль Volvo, который будет продаваться без дизельного двигателя. Он будет иметь две версии подключаемых (plug-in) гибридов с бензиновым двигателем с компрессором и турбонагнетателем: T6 Twin Engine AWD мощностью 340 л.с. и T8 Twin Engine AWD мощностью 400 л.с. Для заказа будут также доступны бензиновые двигатели T5 и T6. Система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию, как и на всех моделях Volvo. Улучшена производительность технологии полуавтономного вождения Pilot Assist на поворотах. В качестве опции доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах Cross Traffic Alert (также с функцией автоматического торможения). Информационно-развлекательная система Sensus Connect полностью совместима с Apple CarPlay, Android Auto и поддерживает 4G.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки volvo volvo s60

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