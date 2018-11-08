Более 300 внедорожников Jeep попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» 7 ноября объявила об отзыве 88 автомобилей Jeep Compass и Jeep Cherokee, реализованные с апреля 2018 года. Причиной отзыва является хромированное покрытие поршней задних тормозных суппортов, которое может иметь дефекты, способные привести к образованию газовых пузырей в тормозной системе автомобилей. В некоторых случаях после пуска двигателя педаль тормоза может провалиться или стать «мягкой». Присутствие газовых пузырей в тормозной системе влечет за собой общее снижение эффективности задних тормозных механизмов, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех подпадающих под отзыв автомобилях Jeep Compass и Cherokee необходимо прокачать тормозную систему, чтобы удалить из нее газовые пузири.

Кроме того, отзыву также подлежат 224 автомобиля Jeep Wrangler, реализованные с июня 2018 года. Причиной отзыва является кронштейн крепления передней тяги, который может быть приварен не по стыку. Подобный дефект может привести к самопроизвольному отделению кронштейна от рамы и последующему снижению точности реакции автомобиля на управляющие действия водителя. На всех автомобилях Jeep Wrangler, входящих в программу отзыва, будет выполнена проверка сварного шва кронштейна крепления передней тяги к раме и ремонт при необходимости.

Напомним, в июле компания «ЭфСиЭй РУС» отзывала 6510 автомобилей Jeep и Chrysler, реализованных за период с 2003-го по 2015 годы. Так, под отзыв попали 461 автомобиль Jeep Cherokee и 5988 автомобилей Grand Cherokee, у которых были обнаружены неполадки в работе системы круиз-контроля. В частности, если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание, в результате чего сигнал не передается на двигатель.

Уполномоченные представители изготовителя «ЭйСиЭй Рус» проинформируют владельцев автомобилей Jeep, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы в рамках программы мероприятий будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Jeep в октябре реализовали 1374 внедорожника, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее значительный рост – на 71% – показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи с начала года составили 310 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee реализован в количестве 815 единиц, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Также с сентября продано 85 внедорожника Jeep Wrangler нового поколения, только что поступившего в шоу-румы российских дилеров. Кроме того, в третьем квартале в продаже появились новый компактный кроссовер Jeep Compass и обновленный Jeep Cherokee 2019 модельного года.