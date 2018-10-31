 АВТОСТАТ | Завод Mazda Sollers планирует увеличить производство в 2018 году почти на 30%

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Завод Mazda Sollers планирует увеличить производство в 2018 году почти на 30%

Завод Mazda Sollers планирует увеличить производство в 2018 году почти на 30%

Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке ожидает роста производства в 2018 года на 29%. Об этом агентству "ТАСС" сообщил представитель компании, напомнив, что в 2017 году было произведено более 24 тыс. автомобилей. "По прогнозам роста рынка можем предполагать увеличение объема и в 2019 году. Расширение линейки не планируется", - добавил он.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», обновленный седан Mazda6 появится на российском рынке в первой половине 2019 года.

Кроме того, в сентябре 2018 года на территории предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке состоялось открытие нового завода по производству двигателей. Предприятие будет обладать проектной мощностью 50 тыс. единиц в год и специализироваться на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство прогнозы mazda mazda sollers

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