 АВТОСТАТ | «Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборку автомобилей «ГАЗ» и «Урал»

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«Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборку автомобилей «ГАЗ» и «Урал»

«Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборку автомобилей «ГАЗ» и «Урал»

"Группа ГАЗ" запустила на Кубе сборочное производство автомобилей "ГАЗ" и "Урал", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы. И, надеюсь, не только для внутреннего потребления, но и для кубинских партнеров в странах Карибского бассейна", - сказал Ю.Борисов на бизнес-форуме "Россия - Латинская Америка" в Гаване. Других подробностей он при этом не привел, пишет агентство "Финмаркет".

Напомним, о планах "Группы ГАЗ" организовать сборочное производство на Кубе стало известно в мае 2017 года. Как рассказывал тогда директор по развитию международного бизнеса компании Леонид Долгов, "Группа ГАЗ" обладает широким модельным рядом коммерческого транспорта и исторически была хорошо представлена на Кубе. Он отметил, что в 2016 году компания поставила на Кубу партию из 100 средних грузовиков ГАЗ-3309, которые себя очень хорошо зарекомендовали на острове.

, источник: www.autostat.ru

Теги: внешняя сборка экспорт gaz урал

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