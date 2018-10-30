«Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборку автомобилей «ГАЗ» и «Урал»

"Группа ГАЗ" запустила на Кубе сборочное производство автомобилей "ГАЗ" и "Урал", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы. И, надеюсь, не только для внутреннего потребления, но и для кубинских партнеров в странах Карибского бассейна", - сказал Ю.Борисов на бизнес-форуме "Россия - Латинская Америка" в Гаване. Других подробностей он при этом не привел, пишет агентство "Финмаркет".

Напомним, о планах "Группы ГАЗ" организовать сборочное производство на Кубе стало известно в мае 2017 года. Как рассказывал тогда директор по развитию международного бизнеса компании Леонид Долгов, "Группа ГАЗ" обладает широким модельным рядом коммерческого транспорта и исторически была хорошо представлена на Кубе. Он отметил, что в 2016 году компания поставила на Кубу партию из 100 средних грузовиков ГАЗ-3309, которые себя очень хорошо зарекомендовали на острове.



