Jaguar привезет в Россию юбилейную спецверсию F-Type

В честь 70-летия спортивных автомобилей Jaguar компания представила новую ограниченную версию F-Type Chequered Flag. Модификация создана на основе F-Type R-Dynamic в версиях купе и кабриолет и доступна с мощными четырех- и шестицилиндровыми двигателями. Помимо этого, версия Chequered Flag получила целый ряд дополнительных элементов дизайна экстерьера и интерьера. Версия Jaguar F-Type Chequered Flag будет доступна для заказа в России до конца этого года, сообщает пресс-служба британской марки.

Ключевыми особенностями версии являются черная контрастная крыша (для купе) и роскошный интерьер, отделанный кожей Windsor с креслами Performance, дополненными тиснеными подголовниками. F-Type Chequered Flag также получил декоративную накладку из матового темного алюминия на центральную консоль и рулевое колесо с логотипом Chequered Flag и красной кожаной вставкой на месте нулевой точки руля.

Экстерьер F-Type дополнен дизайнерским пакетом Exterior Black Design Pack с расширенными дверными порогами от подразделения SVO, которые визуально увеличивают автомобиль. 20-дюймовые колесные диски цвета Gloss Black, эксклюзивно доступные для версии Chequered Flag, дополняют ярко-красный оттенок тормозных суппортов. Интерьер, отделанный темной кожей Windsor, доступен с контрастной прострочкой цвета Red или Cirrus. Кресла Performance дополнены подголовниками с логотипом Chequered Flag.

Вместо алюминиевой центральной консоли с отделкой Delta, устанавливаемой на F-Type R-Dynamic, версия Chequered Flag получила декоративную накладку из темного матового алюминия. Текстура этого материала великолепно дополняет кожаную обивку салона из кожи Windsor цвета Ebony.

Мультимедийная система Touch Pro оснащена передовой аудиосистемой Meridian, пакетом сервисов связи, а также – впервые для F-Type – функционалом Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют получить доступ к приложениям смартфона через 10-дюймовый сенсорный экран автомобиля.

Ограниченная серия спорткара доступна с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Ingenium (300 л.с./460 Нм) или с 3,0-литровым бензиновым V6 (340 л.с./450 Нм или 380 л.с./460 Нм с турбонаддувом). Все двигатели работают с 8-ступенчатой трансмиссией Quickshift. F-Type Chequered Flag доступен с задним приводом или – для 380-сильных версий – с системой полного привода с технологией Intelligent Driveline Dynamics.