Производство Audi A1 перенесено на завод Seat в Испании

На заводе Seat в испанском городе Марторель началось серийное производство субкомпактного хэтчбека Audi A1 второго поколения. Автомобиль выпускается вместе с моделями Seat Ibiza и Arona. A1 предыдущего поколения выпускался на предприятии в Брюсселе (Бельгия), пишет портал AutoNews.ru.

«За последние годы завод в испанском Мартореле обзавелся высококвалифицированными сотрудниками. Благодаря этому на его производственных мощностях была налажена сборка кроссовера Audi Q3, которая стала весьма успешной. На наш взгляд, это предприятие является идеальным местом для производства нового Audi A1», – заявил член совета директоров по производству и логистике Audi Питер Кеслер.

Напомним, новая A1 была представлена на мотор-шоу в Париже. Длина автомобиля составляет 4,03 м, а ширина 1,74 метра. Audi A1 построили на модульном шасси концерна Volkswagen – MQB A0. Эту же архитектуру используют Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Использование этого шасси позволило увеличить габариты пятидверной версии модели. Так, выросло свободное пространство для ног задних пассажиров, а объем багажного отделения увеличился на 65 литров – до 335 литров.

Базовые версии Audi A1 оснащаются 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 95 и 118 л.с. Также клиентам предложат 1,5-литровую «турбочетверку» с отдачей 150 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Топовую версию A1 оснастили двухлитровым 200-сильным наддувным двигателем, работающим только вместе с 6-ступенчатой коробкой передач S tronic. В 2019 году у модели проявится полноценная «заряженная» модификация S1 с 250-сильным мотором и полным приводом. Дизельных моторов для нового A1 не предусмотрено.