 АВТОСТАТ | Украинский авторынок в сентябре упал на 30%

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Украинский авторынок в сентябре упал на 30%
  • 14.10.18 - 11:00

    Украинский авторынок в сентябре упал на 30%
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14.10.18 Прочитали 5556 раз

Украинский авторынок в сентябре упал на 30%

Лидером украинского рынка в сентябре стала японская Toyota

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в сентябре 2018 года составил 5,5 тыс. единиц, что на 30% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Отметим, что это самое сильное рыночное падение в нынешнем году.

Лидером украинского рынка на этот раз стала японская Toyota, которая в прошлом месяце реализовала 747 автомобилей – на 34% меньше, чем год назад. На вторую строчку опустился французский Renault, снизивший продажи на 22% до 601 экземпляра. Далее следуют корейские KIA (419 шт.; -9%) и Hyundai (366 шт.; -5%). Замыкает пятерку лидеров местного рынка японский Nissan с результатом в 354 машины (-30%).

Самой популярной моделью на Украине в первый осенний месяц стал кроссовер KIA Sportage, который приобрели 295 жителей страны (-2%). На втором месте находится Renault Duster, продажи которого снизились на 5% до 235 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4, который разошелся тиражом в 215 машин (-33%). В ТОП-5 популярных моделей украинского рынка в сентябре также попали Mazda CX-5 (204 шт.; +32%) и Renault Logan (174 шт.; -32%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на столь сильное сентябрьское падение, по итогам 9 месяцев 2018 года авторынок Украины еще демонстрирует положительную динамику. Так, за этот период в соседней стране было продано 56,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

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