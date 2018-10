Peugeot 3008 и 5008 доступны в России в специальном исполнении «Crossway»

Российские дилеры Peugeot начали продажи кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 в специальном исполнении «Crossway». Обе специальные версии предлагаются с бензиновым и дизельным двигателями в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией EAT6, сообщает пресс-служба французской марки.

Стоимость Peugeot 3008 c 6-ступенчатой автоматической трансмиссией в комплектации «Crossway» c бензиновым двигателем 1.6 л THP 150 л.с. составит 2 млн 029 тыс. рублей, c дизельным двигателем 2.0 л BlueHDi 150 л.с. – 2 млн 159 тыс. рублей. Стоимость Peugeot 5008 с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией в комплектации «Crossway» c бензиновым двигателем 1.6 л THP 150 л.с. составит 2 млн 229 тыс. рублей, с дизельным двигателем 2.0 л BlueHDi 150 л.с. – 2 млн 359 тыс. рублей. Обе специальные версии можно приобрести с выгодой в размере 70 тыс. рублей по программе Trade-In от Peugeot.

Автомобили специальной серии отличаются декоративными элементами экстерьера, такими как логотипы «Crossway», на передних крыльях полиграфия «Crossway» на стойках задних дверей и черная крыша «Black Diamond». Интерьер автомобилей получил комбинированную обивку Alcantara c прострочкой «Miramar», ковры салона с логотипом «Crossway», алюминиевые накладки на педалях тормоза и акселератора, а также на месте отдыха для ноги, алюминиевые элементы на порогах передних дверей с гравировкой «Crossway».

Особенностью специальной серии «Crossway» также является оснащение автомобилей навигационной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, функцией Mirror Screen (подключение смартфонов по протоколам Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink), Bluetooth, USB.

Кроме того, серийное оснащение включает в себя систему ЭРА-ГЛОНАСС, систему контроля давления воздуха в шинах, электрический стояночный тормоз с функцией помощи при трогании на подъеме, систему интеллектуального привода Advanced Grip Control с функцией помощи при движении под уклон, светодиодные фары с технологией Peugeot Full LED, светодиодные передние противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, передние и задние датчики парковки, систему контроля длительности вождения, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, Peugeot i-Cockpit с цифровым дисплеем, автоматический двухзонный климат-контроль, пакет «Обзорность» (датчики дождя и света, самозатемняющееся зеркало заднего вида, функция Follow me home), передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом, боковые зеркала с электроприводом складывания и др.

В качестве дополнительных опций на Peugeot 3008 и 5008 «Crossway» доступны: пакет «Безопасность плюс» (система предотвращения выхода из полосы разметки, система предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне, контроль усталости водителя, автоматическое переключение между дальним и ближним светом, система распознавания знаков ограничения скорости) + пакет «Помощь водителю» (система автономного экстренного торможения, предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля, адаптивный круиз контроль с функцией полной остановки), бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, автоматическое открытие и закрытие багажника, люк с панорамной стеклянной крышей с электроприводом, беспроводная зарядка смартфонов, поддерживающих стандарт Qi, сиденье водителя с электрорегулировками в 8 направлениях с функцией памяти двух положений и механическая регулировка длины подушки сидений водителя/переднего пассажира.