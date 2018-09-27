Ford Explorer лидирует по стоимости владения среди бензиновых семиместных SUV, KIA Sorento Prime – среди дизельных

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование стоимости владения семиместных автомобилей в средней ценовой категории сегмента SUV D – полноразмерные кроссоверы и внедорожники. Исследование охватывало столичные регионы: Москву и Санкт-Петербург, включая Московскую и Ленинградскую области.

Объектами исследования стали автомобили SUV D с семиместным салоном в ценовой категории 2,4-4,2 млн рублей. Это полноразмерные кроссоверы и внедорожники, официально продающиеся на российском рынке в настоящее время, за исключением автомобилей премиум-брендов. В ходе изучения стоимости владения были рассчитаны затраты на содержание автомобилей в течение 3-х лет при условии пробега за это время 100 тыс. км. Ключевыми параметрами для расчета послужили самые емкие статьи затрат автовладельцев. Это рекомендованные розничные цены автомобилей, остаточная стоимость, расходы на страхование (КАСКО+ОСАГО), расходы на топливо и расходы на проведение регламентированного технического обслуживания у официальных дилеров.

Согласно результатам исследования, по совокупной стоимости владения в «бензиновой» группе наилучший результат показал Ford Explorer, который предлагается к продаже с двигателем объемом 3,5 литра. Данная модель в комплектации XLT оказалась менее затратной по стоимости владения за 3 года, которая составила 1,58 млн рублей. Второе место у KIA Sorento Prime 3.5 (комплектация Prestige), владельцам которых стоит рассчитывать на затраты в сумме 1,62 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Hyundai Grand Santa Fe 3.0 (Style), трехлетнее содержание которого обойдется в 2,02 млн рублей. Обе бензиновых Тойоты оказались дороже во владении из-за более высоких сумм, затраченных на оплату страхования по КАСКО и обслуживание в сервисных центрах официальных дилеров.

В «дизельной» группе лидером стал KIA Sorento Prime 2.2 (Prestige), совокупная стоимость владения которым составила 1,46 млн рублей. Этот же автомобиль стал самым экономичным среди всех семиместных SUV. Вторым стал тоже представитель компании KIA. Это дизельный KIA Mohave 3.0 в комплектации Comfort, затраты на содержание которого за 3 года составят 1,6 млн рублей. Третье место занял Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi (Family), владельцы которого за три года потратят на содержание автомобиля 1,65 млн рублей.

Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.