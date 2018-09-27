Рейтинг полноразмерных внедорожников и кроссоверов по стоимости владения

27 сентября 2018 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование стоимости владения семиместных автомобилей в средней ценовой категории сегмента SUV D – полноразмерные кроссоверы и внедорожники. Исследование охватывало столичные регионы: Москву и Санкт-Петербург, включая Московскую и Ленинградскую области.

Объектами исследования стали автомобили SUV D с семиместным салоном в ценовой категории 2,4-4,2 млн рублей. Это полноразмерные кроссоверы и внедорожники, официально продающиеся на российском рынке в настоящее время, за исключением автомобилей премиум-брендов.

Всего в исследовании приняло участие 6 моделей в 9 различных модификациях с дизельным и бензиновым типом двигателей. Это Ford Explorer, KIA Sorento Prime, KIA Mohave, Hyundai Grand Santa Fe, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado. Комплектации автомобилей были выбраны с условием минимальной разницы в цене исследуемых автомобилей. Будущим владельцам автомобиля сегмента SUV D c 7-местным салоном стоит быть готовыми к тому, что содержание этих внедорожников обойдется в сумму от 1,46 до 2,93 млн рублей за 3 года.

В ходе изучения стоимости владения были рассчитаны затраты на содержание автомобилей в течение 3-х лет при условии пробега за это время 100 тыс. км. Ключевыми параметрами для расчета послужили самые емкие статьи затрат автовладельцев. Это рекомендованные розничные цены автомобилей, остаточная стоимость, расходы на страхование (КАСКО+ОСАГО), расходы на топливо и расходы на проведение регламентированного технического обслуживания у официальных дилеров. Итоговым результатом стало появление рейтинга по затратам, в котором выделяются две группы: с дизельными и бензиновыми двигателями.

Согласно результатам исследования, по совокупной стоимости владения в «бензиновой» группе наилучший результат показал Ford Explorer, который предлагается к продаже с шестицилиндровым V-образным двигателем объемом 3,5 литра. Данная модель в комплектации XLT оказалась менее затратной по стоимости владения за 3 года, которая составила 1,58 млн рублей.

Второе место у KIA Sorento Prime 3.5 (комплектация Prestige), владельцам которых стоит рассчитывать на затраты в сумме 1,62 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Hyundai Grand Santa Fe 3.0 (Style), трехлетнее содержание которого обойдется в 2,02 млн рублей. Обе бензиновых Тойоты оказались дороже во владении из-за более высоких сумм, затраченных на оплату страхования по КАСКО по причине высокого риска угона, и обслуживание в сервисных центрах официальных дилеров из-за межсервисного интервала в 10 тыс. км против 15 тыс. км у всех остальных участников рейтинга.

В «дизельной» группе лидером стал KIA Sorento Prime 2.2 (комплектация Prestige), совокупная стоимость владения которым составила 1,46 млн рублей. Этот же автомобиль стал самым экономичным среди всех семиместных SUV. Вторым стал тоже представитель компании KIA. Это дизельный KIA Mohave 3.0 в комплектации Comfort, затраты на содержание которого за 3 года составят 1,6 млн рублей. Третье место занял Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi (Family), владельцы которого за три года потратят на содержание автомобиля 1,65 млн рублей. Лидирующее положение дизельного KIA Sorento Prime в общем зачете рейтинга обусловлено низкими суммами расходов практически по всем пунктам исследования.

Лучший из бензиновых модификаций Ford Explorer, несмотря на не самую низкую рекомендованную цену (2719000 рублей), занимает второе место в общем рейтинге, обходя большинство дизельных модификаций. Высокое место обусловлено тем, что эта модель имеет высокую остаточную стоимость по истечении 3-х лет эксплуатации и 100 тыс. км пробега и относительно низкую стоимости технического обслуживания у официальных дилеров. Третье место модели KIA Mohave обусловлено относительно низкой стоимость технического обслуживания у официальных дилеров, а также невысокой стоимостью страховки КАСКО.

Если же говорить про ежемесячные расходы на содержание SUV с 7-местным салоном, то меньше всего они у KIA Sorento Prime (40,5 тыс. рублей в месяц). Немного дороже в этом плане будет стоить Ford Explorer (43,9 тыс. рублей в месяц). Среднемесячная стоимость владения KIA Mohave начинается с отметки в 44 тыс. рублей. Расходы, которые понесут владельцы остальных внедорожников с 7-местным салоном (KIA Sorento Prime 3.5 Prestige, Hyundai Grand Santa Fe, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado), варьируются от 44,9 до 81,3 тыс. рублей ежемесячно.