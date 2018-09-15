 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных японских автомобилей в России

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 53 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России
  • 15.09.18 - 09:00

    ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 14 сентября

    Бестселлеры сегмента MPV за первое полугодие 2018 года

    Тремя крупнейшими рынками MPV являются США, Китай и Германия.

Вся аналитика

Инфографика

Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей?
  • 15.09.18

    Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
Все видео

14.09.18 Прочитали 1453 раз

ТОП-10 самых распространенных японских автомобилей в России

Toyota Corolla - лидер рейтинга

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в нашей стране на 1 июля 2018 года зарегистрировано 9,7 млн легковых автомобилей японских брендов. Теперь мы приводим рейтинг самых распространенных из них.

Почти 40% от этого объема приходится на марку Toyota, что количественно составляет 3,82 млн машин. При этом самым распространенным японским автомобилем в России является Toyota Corolla с результатом 704,4 тыс. единиц. Далее в этом рейтинге следуют еще две модели этого бренда – Camry (409 тыс. шт.) и RAV4 (377,6 тыс. шт.).

На четвертой строчке расположился Mitsubishi Lancer, владельцами которого в России являются 313,5 тыс. человек. Следующие три позиции заняли модели Nissan: Almera (289,2 тыс. шт.), X-Trail  (282,5 тыс. шт.) и Qashqai (275,3 шт.). Помимо них, в ТОП-10 самых распространенных легковых автомобилей японских марок в России также вошли: Mitsubishi Outlander (229,2 тыс. шт.), Honda CR-V (216,8 тыс. шт.) и Mazda3 (176,5 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: россия легковые автомобили японские автомобили парк toyota toyota corolla toyota camry toyota rav4 mitsubishi mitsubishi lancer nissan nissan almera nissan x-trail nissan qashqai mitsubishi outlander honda honda cr-v mazda

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Автомобили Toyota в России подорожали на 22 – 148 тыс. рублей

13 сентября 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

13 сентября 2018

Вся инфографика