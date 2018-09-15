ТОП-10 самых распространенных японских автомобилей в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в нашей стране на 1 июля 2018 года зарегистрировано 9,7 млн легковых автомобилей японских брендов. Теперь мы приводим рейтинг самых распространенных из них.

Почти 40% от этого объема приходится на марку Toyota, что количественно составляет 3,82 млн машин. При этом самым распространенным японским автомобилем в России является Toyota Corolla с результатом 704,4 тыс. единиц. Далее в этом рейтинге следуют еще две модели этого бренда – Camry (409 тыс. шт.) и RAV4 (377,6 тыс. шт.).

На четвертой строчке расположился Mitsubishi Lancer, владельцами которого в России являются 313,5 тыс. человек. Следующие три позиции заняли модели Nissan: Almera (289,2 тыс. шт.), X-Trail (282,5 тыс. шт.) и Qashqai (275,3 шт.). Помимо них, в ТОП-10 самых распространенных легковых автомобилей японских марок в России также вошли: Mitsubishi Outlander (229,2 тыс. шт.), Honda CR-V (216,8 тыс. шт.) и Mazda3 (176,5 тыс. шт.).