 АВТОСТАТ | На долю иномарок приходится около 62% российского автопарка

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

LADA Vesta в августе сохранила звание российского бестселлера
  • 5.09.18 - 10:01

    LADA Vesta в августе сохранила звание российского бестселлера
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 03 сентября

    Бестселлеры сегмента SUV за первое полугодие 2018 года

    Обновлённая Mazda CX-5 поднялась в ТОП-10 на 4 строчки.

Вся аналитика

Инфографика

LADA Kalina: ключевые цифры и факты
  • 03.09.18

    LADA Kalina: ключевые цифры и факты
Все публикации

Видео

Видеорепортаж о конференции Маркетинг на автомобильном рынке-2012
  • 01.07.13

    Видеорепортаж о конференции Маркетинг на автомобильном рынке-2012
Все видео

04.09.18 Прочитали 1016 раз

На долю иномарок приходится около 62% российского автопарка

На долю иномарок в российском автопарке приходится около 62%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в России насчитывается 26,5 млн легковых автомобилей иностранных марок. Это составляет 61,6% от общего объема российского парка.

Самыми распространенными из них являются автомобили японских брендов – их доля составила 22,6%, что в количественном выражении соответствует 9,7 млн единиц. Далее в рейтинге следуют автомобили из Южной Кореи, которых по состоянию на середину года зарегистрировано 4,6 млн экземпляров (доля – 10,8%). Чуть меньше в российском парке числится автомобилей немецких брендов (4,4 млн шт.), доля которых составила 10,1%.

Американские марки в автопарке РФ заняли долю в 7,5%, французские – 5,2%, чешские – 1,8%. Также в нашей стране определенное распространение получили и легковые автомобили китайских брендов, доля которых достигла показателя в 1,3%.

Другие зарубежные марки в российском автопарке имеют долю менее 1%. А вот самыми распространенными в России еще остаются легковые автомобили отечественных брендов. По состоянию на 1 июля 2018 года их доля составляет 38,4%, что эквивалентно 16,5 млн единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили японские автомобили корейские автомобили

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье

сегодня, 15:32

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

сегодня, 08:47

Все статьи

Инфографика на тему

LADA Kalina: ключевые цифры и факты

3 сентября 2018

Вся инфографика