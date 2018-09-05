 АВТОСТАТ | КАМАЗ за 8 месяцев 2018 года увеличил производство на 3%

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КАМАЗ за 8 месяцев 2018 года увеличил производство на 3%

КАМАЗ-5490 конвейер

КАМАЗ в августе снизил производство на 20,6%, выпустив 1724 машинокомплекта. Всего с начала года с конвейера предприятия сошел 23261 грузовой автомобиль, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, в августе КАМАЗ на две недели приостанавливал конвейер в связи с ежегодным корпоративным отпуском. Традиционно время остановки производства используется на КАМАЗе для ремонта и модернизации оборудования, которое обычно работает в круглосуточном режиме.

Согласно бизнес-плану, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО).

Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили камаз

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