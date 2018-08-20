 АВТОСТАТ | КАМАЗ возобновляет работу после летнего отпуска

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КАМАЗ возобновляет работу после летнего отпуска

KAMAZ conveyor 3

КАМАЗ возобновляет работу после ежегодного корпоративного отпуска, который проходил с 6 августа. Традиционно время остановки производства используется на КАМАЗе для ремонта и модернизации оборудования, которое обычно работает в круглосуточном режиме.

Так, в штатном режиме продолжали работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, жизнеобеспечением зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой, статистической и управленческой отчетности. Не уходили в отпуск и продавцы автомобилей «КАМАЗ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле КАМАЗ снизил производство на 10,4%, выпустив 3484 машинокомплекта. За семь месяцев 2018 года с конвейера предприятия сошло 21537 грузовых автомобилей, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство простои грузовые автомобили камаз

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