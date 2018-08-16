Geely покажет на Московском автосалоне новый кроссовер и гибридный седан

Компания Geely в рамках Московского автосалона представит новый кроссовер, который сейчас известен под названием SX11, и гибридный седан GE. О том, какие еще новинки из модельного ряда «Поколение 3.0», помимо Geely GE и SX11, будут показаны на ММАС-2018, будет объявлено дополнительно.

Как сообщает пресс-служба Geely Motors, гибридный седан Geely GE сможет проехать на электричестве до 60 км, а средний расход топлива составит 1,6 л на 100 км. В автомобиле будет виртуальная приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран и необычная подсветка.

Особенностью кроссовера SX11 станет платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой в будущем будут построены и другие автомобили дочерних марок Geely. У SX11 – 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л.с. Мотор будет работать совместно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. С таким двигателем SX11 сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунд.

Напомним, в 2016 году компания Geely начала обновление своего модельного ряда в России. Так, в 2016 году на российском рынке стартовал запуск продаж обновленной версии кроссовера Geely Emgrand X7 и следующего поколения флагманского седана Emgrand 7. В феврале 2018 года российские дилеры Geely начали продажи нового кроссовера Geely Atlas, производство которого налажено на заводе «Белджи» в Белоруссии.

По итогам семи месяцев 2018 года российские дилеры Geely реализовали 1268 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки стал новый Geely Atlas, который является единственным в России кроссовером китайского производства с полным приводом.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Geely Motors, компания Geely планирует вывод на российский рынок обновленного кроссовера Emgrand X7.