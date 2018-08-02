«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» запустил новую акцию

Компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» запустила акцию «Премиум» для своих лучших клиентов. В рамках акции можно приобрести в лизинг автомобили и спецтехнику на шасси «КАМАЗ», прицепную технику производства ПАО «НЕФАЗ» и Туймазинского завода автобетоновозов, а также автобусы НЕФАЗ и Bravis.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, акционное предложение предусматривает гибкие условия сотрудничества: первоочередность рассмотрения заявки, сокращенный пакет документов, понижающий коэффициент при расчете удорожания, премиум-обслуживание персональным менеджером, а также улучшенные условия по сроку договора лизинга и авансу. Акция продлится до 30 сентября 2018 года. Воспользоваться новым лизинговым предложением «Премиум» можно при соблюдении ряда критериев, при этом эксклюзивные условия получат только участники программы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», грузовики «КАМАЗ» являются наиболее популярными для сдачи в лизинг.