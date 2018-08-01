Грузовики «КАМАЗ» наиболее популярны для сдачи в лизинг

"КАМАЗы" являются наиболее популярными грузовиками для сдачи в лизинг, свидетельствует опрос лизинговых компаний, проведенный агентством "РИА Новости".

"Среди грузовых автомобилей наибольшей популярностью пользуются автомобили марки "КАМАЗ", в портфеле "Сбербанк Лизинга" они занимают долю 40%. Среди иностранных брендов это автомобили таких производителей как Volvo Trucks, Mercedes-Benz и DAF", – сообщили в "Сбербанк Лизинге".

Среди клиентов "ВТБ Лизинга" в первом полугодии наиболее популярными марками седельных тягачей были "КАМАЗы" (51%) и DAF (14%), пишет агентство "Прайм". Лидерами среди легкого коммерческого транспорта стали ГАЗ (48%), Lada (15%) и УАЗ (14%), рассказали в пресс-службе ВТБ.

В лизинговой компании "Европлан" сообщили, что наиболее популярными грузовыми автомобилями в классе седельных тягачей стали "КАМАЗ" 5490 и DAF XF, а лидерами легкового коммерческого транспорта – LADA Largus и Ford Transit.

"В грузовом транспорте лидер по продажам в лизинг – "КАМАЗ" с моделью 43118. С прошлого года лидирующая модель "КАМАЗ" поменялась, но марка по прежнему на первом месте по продажам в лизинг с уверенными 29,6% от всех продаж в лизинг, но доля марки в продажах снизилась с 33,4% в 2017 году. В Московском регионе лидерство в марках также получил "КАМАЗ", однако первое место в модельном ряду принадлежит Mercedes 2232. В 2017 году "КАМАЗ" занимал лидерство с моделью 6520 и в Московском регионе", – рассказали в "Газпромбанк Лизинге".

Напомним, ранее правительство РФ продлило действие программы льготного лизинга автотранспортных средств до 2020 года. Программа действует с 15 мая 2015 года и предполагает предоставление физическим и юридическим лицам автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых организаций от предоставления скидки компенсируются из федерального бюджета. Принятые решения позволят реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее 4 тысяч единиц в 2018 году, не менее 4,5 тысячи единиц в 2019 году и не менее 4,9 тысячи единиц в 2020 году.

"Коммерческие продажи будут в основном через лизинг. Поэтому, пока есть возможность обновления парка через льготный лизинг, компании будут ей пользоваться. Коммерческий рынок и так достаточно неплохо себя чувствует. У "КАМАЗа" большая доля, но за последние год-два начала расти и иностранная техника, и лизинг как раз позволяет сделать более доступной покупку иностранной техники, а сам рынок и дальше будет расти", – прогнозирует исполнительный директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов.