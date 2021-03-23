В России отзывают 15 автомобилей Lamborghini Aventador

В нашей стране будет проведена отзывная кампания, которая затронет 15 автомобилей Lamborghini Aventador SVJ Coupe. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с 2019 по 2021 годы.

В качестве причины отзыва называется разбалтывание затяжки винтов петли капота, которое может привести к его размыканию. Это в свою очередь, при движении на высокой скорости, грозит обернуться его внезапным открытием и даже отрывом, что повышает риск возникновения ДТП.

Официальные дилеры Lamborghini в России проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ. На этих машинах будут заменены болты крепления петель капота. Все работы будут проведены для автовладельцев бесплатно.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за период с января 2019 года по февраль 2021-го жители РЯ приобрели 27 новых автомобилей Lamborghini Aventador. Это составляет около 10% от общего количества купленных машин этой люксовой марки.

Найти автомобили Lamborghini (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: lamborghini-avtodom.ru