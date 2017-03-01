Volkswagen Passat получил новую комплектацию Life

Российские дилеры Volkswagen начинают продажи автомобилей Passat в исполнении Life. Новый вариант оснащения модели имеет расширенный набор функционального оборудования, а также обновленные элементы дизайна экстерьера и интерьера, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen Passat и Passat Variant в новой версии Life оснащаются трехзонным климат-контролем Climatronic, круиз-контролем, камерой Rear View с датчиками парковки спереди и сзади, а также аудиосистемой Composition Media с функциями USB, AUX, Bluetooth и цветным дисплеем Premium, управлять которой можно с помощью мультифункционального руля с обогревом и подрулевыми лепестками (для версий с АКПП).

Passat и Passat Variant в комплектации Life также имеют хромированные элементы экстерьера и 17-дюймовые легкосплавные диски Salvador. Новый набор оснащения Life для Volkswagen Passat дополнен передними светодиодными фарами и затемненными задними фарами (LED).

В исполнении Life также стали доступны новые элементы интерьера – комфортные передние сиденья, декор из алюминия Wave и черные глянцевые элементы Piano Black на центральной консоли.

Цена на Volkswagen Passat в комплектации Life начинается от 1 млн 595 тыс. рублей за модель с бензиновым двигателем с турбонаддувом 1,4 л мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКПП. Цена за версию с 7-ступенчатой АКПП и мотором 125 л.с. составляет 1 млн 665 тыс. рублей. Версия с двигателем 1,4 мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКПП предлагается за 1 млн 715 тыс. рублей. Цена на модель с дизельным двигателем 2,0 л (150 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП составляет 1 млн 865 тыс. рублей.

Стоимость Volkswagen Passat Variant Life за версию бензиновым двигателем 1,4 л мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКПП составит 1 млн 880 тыс. рублей, а за версию с дизельным двигателем 2,0 л (150 л.с.) с 6-ступенчатой АКПП – 2 млн 030 тыс. рублей.