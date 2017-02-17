«АВТОСТАТ» запускает новый проект – «АвтоИндекс»

В рамках 7-й ежегодной конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проведут презентацию нового проекта – «АвтоИндекс».

Этот рейтинговый проект предназначен для использования в сфере автосервисных услуг, потребность в которых на российском рынке в последние годы растет и, по мнению экспертов, будет и дальше расти. Идеи, заложенные в основу «АвтоИндекса», помогут автосервису стать более «прозрачным» и, соответственно, более привлекательным в глазах потенциальных клиентов. Подробнее о нем можно узнать в ходе конференции, куда приглашаются все желающие.

Напомним, что конференция «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы» состоится 1 марта в Москве в конференц-залах отеля «Мариотт Гранд Отель». Свое участие в ней уже подтвердили руководители крупнейших компаний-автопроизводителей, представленных на территории России, руководители направлений брендов и объединений предпринимателей, дистрибьюторов и дилерских холдингов, представители АЕБ, ОАР, РОАД.