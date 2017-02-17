Итоги рынка в январе: кто ушел?

Компания Audi завершила продажи компактных хэтчбеков A1 на российском рынке. Трехдверный хэтчбек Audi A1 выпускается с 2010 года, позднее на конвейер встала пятидверная версия Sportback. В Россию поставлялись машины с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2, 1,4 и 1,8 литра. Последние экземпляры продавались по цене от 1 млн 240 тыс. рублей.

Также российское подразделение Audi приостановило поставки еще пяти моделей автомобилей на российский рынок. Такое решение связано со вступлением в силу с 1 января 2017 года регламента Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в Россию автомобили системы «ЭРА-Глонасс». Приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей ТТ, R8 и А8.

Концерн Fiat Chrysler приостановил поставки автомобилей марки Alfa Romeo в Россию. В продаже их уже нет – последняя машина была продана еще в ноябре. С российского сайта марки исчезла вся информация о моделях, хотя контакты дилеров пока еще указаны. Однако официально Alfa Romeo пока не уходит из России: в марте 2017 года к дилерам привезут автомобили, выпущенные в прошлом году.

Группа Volkswagen свернула крупноузловую сборку седанов Audi А6 и А8 на своем заводе в Калуге, при этом выпуск кроссоверов Audi Q7 на предприятии продолжится.