Производство новой Skoda Octavia в России начнется в марте

Производство новой Skoda Octavia на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде начнется в марте этого года. Между тем, новинка уже появилась на конвейере главного завода чешской марки в Млада-Болеславе, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Напомним, новая Skoda Octavia доступна к заказу в России с января, а первые автомобили появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля 2017 года. Стартовая стоимость модели составляет 940 тыс. рублей.

Уже в базовой комплектации новая Octavia оснащается светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями, выполненными по технологии LED. Впервые в качестве опции к заказу доступны полностью светодиодные фары с функцией адаптивного освещения (для комплектации Ambition и выше). В России в число дополнительных опций входят адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди Front Assist, а также многофункциональное рулевое колесо с подогревом. Впервые для России к заказу доступен лифтбэк Octavia с системой полного привода 4х4.



