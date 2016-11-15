Skoda в октябре сохранила продажи в России на прошлогоднем уровне

Российские дилеры Skoda в октябре сохранили реализацию на прошлогоднем уровне, продав 4620 автомобилей. По итогам десяти месяцев 2016 года продажи чешской марки в нашей стране составили 45569 машин, что на 0,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,7% против 8,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в октябре остается компактный лифтбэк Rapid, чьи продажи увеличились на 2,2% до 2222 единиц. Второе место занимает Octavia – на этой модели остановили свой выбор 1721 покупателей (-5,8%).



