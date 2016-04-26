Обновленные Audi A6 и A7 поступят в продажу в июле

Компания Audi представила серию доработок для моделей семейств A6 и A7 Sportback. Полноценный рестайлинг автомобили проходили совсем недавно – в 2014 году, а сейчас получили небольшие изменения в дизайне и оснащении. Заказать обновленные автомобили Audi A6 и Audi A7 можно будет в мае этого года, первые автомобили появятся у дилеров в июле. Стоит отметить, что стоимость моделей после обновления не изменилась.

Как пишет CARscope.ru, седан и универсал Audi A6 и A6 Avant получили едва заметные коррективы в экстерьере: новое оформление воздухозаборников, черные планки в боковых решетках, более округлые накладки на пороги и задний бампер, другой диффузор. В пакете внешней отделки S line изменилась решетка радиатора: ее основа покрыта матовым черным лаком, а планки отделаны блестящим хромом. Кроме того, у автомобилей с таким пакетом появилось хромированное обрамление воздухозаборников, которые на моделях с адаптивным круиз-контролем дополнены серебристыми кольцами.

Палитра цветов кузова A6 и A7 пополнилась красным оттенком Matador Red и зеленым Gotland Green (второй предложат только для S-модификаций). Коричневый Java Brown теперь будет доступен не только для A6 allroad, но и для Audi A6, Audi A6 Avant и Audi A7 Sportback.

Интерьер A6 и A7 получил светодиодную подсветку и новые опциональные декоративные планки: Aluminium Ellipse серебристого цвета и серую агатовую карельскую березу. Для A6 allroad можно заказать вставки Aluminium Ellipse бронзового цвета. Оснащение автомобилей расширилось за счет системы беспроводной зарядки смартфонов Audi phone box.

У внедорожного универсала A6 allroad quattro появился пакет Advanced, в который входят новый цвет кузова (коричневый Soho Brown), свежий цвет отделки (structure gray), 20-дюймовые диски и спортивные сиденья с обивкой кожей Valcona.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2016 года российские дилеры Audi реализовали 4905 автомобилей, что на 20% ниже показателя годичной давности.