General Motors предъявили еще один крупный иск в России

Тамбовский дилер Opel и Chevrolet ООО «ТАК – Финанс» требует от GM почти 683,1 млн рублей. Соответствующее заявление подано в арбитражный суд Тамбовской области 21 октября. Суть претензий в материалах суда не раскрывается. Суд первой инстанции, впрочем, вернул заявление истцам в связи с неподсудностью, так как «ТАК – Финанс» зарегистрирована в Москве. Связаться с руководством дилерской компании РБК не удалось.

18 марта GM объявила о масштабном сокращении бизнеса в России. До конца года автопроизводитель планирует свернуть продажи автомобилей Opel и Chevrolet, уже законсервированы производственные мощности в Калининграде и Санкт-Петербурге. Для дилеров марок предусмотрены компенсационные выплаты за вложенные инвестиции в развитие дилерской сети. Однако не все партнеры GM согласились с размером компенсаций.

До сих пор GM было предъявлено четыре иска от продавцов Opel и Chevrolet на общую сумму более 1 млрд руб. По ходатайству владельца одного из них, суд арестовал 380 млн руб. на счетах российских «дочек» автопроизводителя. Претензии к автопроизводителю стали предъявлять и российские поставщики автокомпонентов: первый такой иск подала дочерняя структура ГК «Автокомпонент» на 115 млн рублей. С учетом требований «ТАК – Финанс», общая сумма претензий к GM в России перевалила за 2 млрд рублей.

«AutoNews.Ru»