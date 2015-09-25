LADA Vesta: от концепт-кара до серийного производства – 1 год!

«Vesta - символ успешного будущего АВТОВАЗа. Он выпускается на одном из лучших в мире предприятий, оснащенных самым современным оборудованием. У него мировое качество. Автомобиль собирают люди, которых мы обучили по мировым стандартам и для которых создали лучшие условия труда. Этот автомобиль возвращает гордость за бренд LADA», - заявил президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон на церемении запуска серийного производства.

Чтобы узнать подробности, смотрите Календарь создания LADA Vesta и 10 фактов об автомобиле.

В своём выступлении полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отметил, что локализация нового автомобиля составляет 71%, при этом Vesta действительно является отечественным современным автомобилем, так как он впервые полностью разработан российскими конструкторами, спроектирован и реализован российскими инженерами на российской платформе и из отечественных узлов и агрегатов. «Когда несколько лет назад на этом предприятии нам рассказывали о планах модернизации, мы, конечно, верили, что это будет сделано. Но было сложно себе представить, что это будет сделано в такие короткие сроки, с таким высоким качеством и культурой производства. Я по-хорошему очень удивлен, и самое главное удивление - это люди, которые испытывают гордость за свое предприятие и за ту машину, которую они сделали», - подчеркнул полпред Президента.