До старта LADA Vesta осталось полчаса: он-лайн, автосалон, автопробег | АВТОСТАТ

До старта LADA Vesta осталось полчаса: он-лайн, автосалон, автопробег

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Сегодня, 25 сентября 2015 года, менее чем через час на производственной площадке ОАО «АВТОВАЗ» - LADA Ижевск стартует серийное производство седана LADA Vesta. ВАЗ ТВ организовал прямую трансляцию церемонии запуска LADA Vesta в серию на своем сайте. К сожалению, не всем удалось подключиться к прямой трансляции…

Для тольяттинцев организован просмотр на большом экране – в рамках проходящего в 20-го автосалона «MOTOREXPO» (см. ФОТО). Наши корреспонденты сообщают об интересных мелочах нового автомобиля...

А в Ижевске сегодня финишировал автопробег «Я люблю LADA», организованный Автосредой, участники которого информируют, что начало церемонии перенесено… из-за журналистов! Их самолет пока не приземлился в Ижевске из-за погодных условий.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииавтовазпроизводствоlada vesta

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