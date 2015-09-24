Программа помощи на дорогах ISUZU от Европлан

Автофинансовая компания «Европлан» совместно с ISUZU разработала комплексную программу помощи автовладельцам на дорогах. Каждый клиент компании, приобретая автомобиль ISUZU со склада ЗАО «Соллерс-Исузу» с 7 по 30 сентября 2015 г., получает уникальную карту автопомощи на дорогах и становится участником программы Isuzu-Assistance («Исузу-Помощь на дорогах», далее - Программа).

Благодаря программе, 24 часа в сутки 7 дней в неделю владельцы автомобилей ISUZU смогут получить квалифицированную помощь в решении возможных непредвиденных ситуаций на дороге. В комплекс услуг входит: эвакуация автомобиля в техцентр; запуск автомобиля от внешнего источника; отключение сигнализации и систем блокировки движения; экстренный ремонт электрооборудования; подкачка колес, замена колеса на запасное; вскрытие дверей, открытие капота и багажника; дозаправка автомобиля топливом; юридические консультации по вопросам взаимодействия с ГИБДД, правоохранительными органами и страховыми компаниями; защита прав при обслуживании в ремонте, приобретении и продаже автомобиля; консультации по вопросам технического обслуживания и ремонта.

Программа действует в течение одного года с момента покупки автомобиля и распространяется на грузовые автомобили и коммерческий транспорт общей массой до 40 тонн. Техническая поддержка на дорогах осуществляется более чем в 350 городах России. Действие программы распространяется в радиусе до 100 км от административных границ этих городов.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается 115,2 тыс. транспортных средств бренда ISUZU (по состоянию на 1 июля текущего года). За 8 месяцев 2015 года объем рынка новых грузовиков ISUZU составил 1,5 тысячи (+8% к АППГ).