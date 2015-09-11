Geely не повышала цены в сентябре

Как сообщили представители компании Geely, цены на легковые автомобили этой марки официально не повышались ни в сентябре, ни в августе. В продаже появились автомобили Geely GC6 2015 года выпуска в комплектации «Comfort», которые стоят 419 тысяч рублей. Автомобиль в этой комплектации оснащен, в том числе, кондиционером, парковочным радаром, передними противотуманными фарами и т.д. Что весьма недорого, считают эксперты.

Как сообщалось ранее, российские дилеры Geely в августе реализовали 1431 автомобиль, (на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), выйдя на лидирующую позицию среди китайских брендов в России. По итогам семи месяцев 2015 года продажи китайской марки составили 6477 машин (-46%).