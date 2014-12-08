АВТОВАЗ начинает продажи Lada Kalina Cross

АВТОВАЗ начинает продажи новой модели – универсала повышенной проходимости Lada Kalina Cross. Автомобиль получил увеличенный на 23 мм клиренс, защитный обвес кузова и оригинальную отделку салона. Новинка оснащается 8-клапанным мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач. Первый моноприводный кроссовер АВТОВАЗа стоит 409 тысяч рублей.

В комплектацию Lada Kalina Cross входит подушка безопасности водителя, АБС, кондиционер и аудиосистема, крепления для детских сидений Isofix, противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, расширенный пакет шумоизоляции, электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений.

Как сообщил директор проекта Lada Granta и Lada Kalina Олег Груненков на сегодня АВТОВАЗ отгрузил дилерам около 500 автомобилей Lada Kalina Cross. Ежедневно с конвейера сходит 15 кроссоверов, в дальнейшем планируется увеличить темп сборки.

«Lada Kalina Cross – одна из восьми новых моделей, которые АВТОВАЗ представил публике за пять месяцев 2014 года. В течение ближайших двух лет мы выведем на рынок три совершенно новых автомобиля Lada – Vesta, XRAY и XRAY Cross, – рассказал директор по продажам автомобилей АВТОВАЗа Виталий Осипов во время открытия нового автосалона в Липецке 5 декабря. – В новом липецком автоцентре «Прайм» клиенты уже могут познакомиться с Lada Vesta и Lada XRAY: АВТОВАЗ привез на открытие автосалона эти автомобили». По словам Виталия Осипова, дилерский центр «Прайм» будет играть ключевую роль в стратегии развития бренда в центральной части России. В Липецкой области доля Lada составляет 23,2%, а благодаря обновлению модельного ряда и улучшению качества сервиса этот показатель планируется увеличить до 24-25%.