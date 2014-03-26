Opel приняла в Европе более 200 тысяч заказов на кроссовер Mokka

Компания Opel приняла более 200 тысяч заказов в Европе на компактный кроссовер Mokka, который вновь становится европейским бестселлером всего через 18 месяцев после поступления в дилерские центры. Как отмечается, максимальное количество заказов было получено в феврале 2014 года.

Менее чем через год после достижения поставленной в апреле 2013 года цели – продажи 100 тысяч автомобилей – европейские продажи Mokka увеличились в два раза. В настоящее время доля рынка модели в своем сегменте составляет 11,3 %, что делает ее третьим по популярности компактным кроссовером в Европе. На севере Европы, а именно в Скандинавском регионе, Mokka занимает лидирующую позицию по объемам продаж: в Финляндии и Норвегии доля рынка модели составляет 24% и 21%, соответственно. В Германии Mokka добрался до второго места в сегменте с показателем 23%, а на территории Великобритании доля рынка в сегменте составляет 17%.

«Opel Mokka снова подтвердил свою состоятельность и успех в привлечении большего количества покупателей в условиях жесткой конкуренции на рынке. Приятно наблюдать, что наш компактный чемпион вошел в число лидеров на рынке кроссоверов и продолжает развивать успех бренда Opel», – заявил член правления и вице-президент GM Europe по продажам и послепродажному обслуживанию Петер Кристиан Кюсперт.

Как отмечают в Opel, кроссовер Mokka привносит инновации в сегмент SUV, делая опции автомобилей высшего класса доступными для более широкого круга покупателей. К ним относится система адаптивного головного освещения AFL+, эргономичные сиденья, сертифицированные немецкой медицинской ассоциацией AGR, а также крепления для велосипедов FlexFix второго поколения. Все системы были внедрены именно в сегмент кроссоверов Opel Mokka.

Оптимальные условия и безопасность движения обеспечиваются такими высокотехнологическими системами, как ESP Plus с функцией подъема в горку с места Hill Start Assist и помощи на спуске Hill Descent Control, фронтальная камера Opel Eye с системой предупреждения о возможном столкновении спереди, системой распознавания дорожных знаков и системой предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Mokka доступен как с передним, так и с полным приводом (AWD). Система полного привода определяет, когда крутящий момент необходим на всех четырех колесах, и обеспечивает его максимально эффективное распределение.