Андрей Ольховский, генеральный директор компании ABTODOM

«Мы становимся масштабнее и эффективнее»

Компания ABTODOM в этом году дала несколько ярких информационных поводов – запустила собственный сервис подписки на автомобили, заявила о желании иметь собственное автопроизводство, а также хочет дать старт новым лизинговым проектам. Под занавес 2021 года мы решили поговорить о состоянии российского рынка и планах развития дилерского холдинга с его генеральным директором Андреем Ольховским.

- 2021 год неожиданно для многих автодилеров стал суперприбыльным. В условиях дефицита автомобилей сегодня у дилеров есть много способов получать высокую маржу и не думать о завтрашнем дне, не вкладываться в будущее. Как вы думаете, когда ситуация на авторынке изменится?

- По правде говоря, не только 2021 год стал неожиданно суперприбыльным. Этот год скорее был для нас ожидаемо прибыльным. А вот 2020 год для большинства дилеров стал действительно неожиданно суперприбыльным. В прошлом году два месяца дилерские центры фактически не работали, после чего на рынке начала складываться ситуация, которая длится до сих пор – задержки с поставками автомобилей, перебои с доступностью комплектующих и прочие ограничения, которые послужили триггером для повышения доходности автодилеров.

Я думаю, сейчас никто точно не знает, когда ситуация на авторынке нормализуется. По моим ощущениям, перебои с поставками запчастей в следующем году еще более усугубятся. На мой взгляд, можно говорить о каком-то возможном улучшении ситуации только в 2023 году, причем, скорее всего, это будет уже середина года.

В любом случае, когда мы говорим, что ситуация будет нормализовываться, мы понимаем, что это не произойдет одномоментно. Наступит определенный период, когда поставки автомобилей начнут улучшаться, комплектующие станут доступнее и различные опции на автомобилях будут поставляться. Сейчас мы практически ежедневно получаем информацию, что та или иная опция больше не доступна. Например, сегодня я получил от одного из наших люксовых брендов информационное письмо, в котором сообщалось, что даже определенные автомобильные диски стали недоступны на ближайшие три месяца. Поэтому говорить о том, что дефицит поставок может закончиться в ближайшем будущем, преждевременно.

- Как изменятся отношения с клиентами, когда дефицит автомобилей все-таки закончится?

- Наши отношения с клиентами не изменятся. Мы и вчера, и сегодня, и завтра при взаимодействии с клиентами придерживаемся четких правил и честно информируем их о ситуации, которая сложилась в автомобильном бизнесе. Конечно, клиенты недовольны, когда стоимость автомобилей меняется за время поставки. Мы стараемся объяснить им, что в 95% случаев повышение цен происходит со стороны импортеров. Безусловно, бывают ситуации, когда наша торговая политика изменяется и мы ее корректируем. Но эта коррекция, как правило, происходит после того, как другие участники рынка поднимают планку по доходности на какие-то модели.

- В связи с изменением ситуации на авторынке ожидаете ли вы по результатам 2021 года лучшие показатели, чем планировали?

- Конечно, наши результаты 2021 года превзойдут планы, несмотря на то что мы планировали этот год достаточно амбициозно. В конце 2020 года, когда формировались бюджеты и планы продаж на этот год, мы получали информацию от производителей и импортеров, что ситуация на рынке во втором полугодии 2021 года будет аналогична 2019 году: автомобилей будет много, рынок восстановится и нет повода для беспокойства.

Сегодня мы слышим аналогичные заявления автопроизводителей о том, что ситуация на рынке будет сложная только в первые три месяца 2022 года, далее поставки и продажи восстановятся. Но сейчас мы понимаем, что за три месяца ситуация кардинально не изменится. Нужно смотреть в будущее чуть дальше, чем те прогнозы, которые мы получаем от наших партнеров по автобизнесу – производителей и импортеров.

Безусловно, я понимаю, почему наши партнеры обещают дилерам, что через три месяца ситуация нормализуется. При отсутствии автомобилей дилеры начнут сокращать собственные издержки и персонал, что негативно скажется на развитии автомобильных марок в стране. Заверения автопроизводителей о скорой стабилизации ситуации мотивируют дилеров сохранять штат, бизнес-процессы и все то, что было создано за многие годы.

- В ситуации, когда продаваемые продукты поступают в ограниченном количестве, остаются ли у Вас возможности думать о развитии? Планируете ли Вы как-то трансформировать бизнес?

- Независимо от ограниченного производства и поставок автомобилей и опций наша компания постоянно развивается. Мы стремимся увеличивать масштабы бизнеса и повышать качество бизнес-процессов. Это два параллельных направления развития, которые ни один успешный дилер не должен приостанавливать, независимо от ситуации. Даже если автомобили будут поставляться на рынок еще более ограниченными партиями, у нас останется большой объем сервисных услуг и послепродажного обслуживания. Мы будем выполнять те ремонтные работы, которые требуют автомобили наших клиентов.

- В этом году ABTODOM первым из дилеров запустил собственный сервис подписки на автомобили. Может быть, вы планируете какие-то еще стартапы, связанные с автобизнесом или околоотраслевые проекты?

- Не только ABTODOM запустил собственный сервис подписки на автомобили. Я думаю, каждая дилерская группа имеет схожий продукт, просто может называть его по-другому. Например, у одного из наших крупных партнеров по авторитейлу уже много лет функционирует лизинговая кампания, которая предоставляет услуги в том числе и для физических лиц. Продукты, похожие на подписку, они тоже запускали.

Для ABTODOMа проект подписки на автомобили является стратегически важным. Мы хотим упростить владение автомобилем для наших клиентов, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем проект ABTODOM Подписка станет флагманом нашей компании. Конечно, сегодня, когда клиент выбирает между классической покупкой автомобиля в шоу-руме и приобретением финансового продукта, не всегда выбор идет в пользу подписки. Но, я думаю, что это временно, и в следующем году объемы продаж компании Автосмарт, которая является владельцем бренда ABTODOM Подписка, будут на очень высоком уровне, и это будет очень значимый результат.

Что касается других новых продуктов, в первом квартале следующего года мы планируем анонсировать несколько проектов, которые для нашей компании являются новыми. Безусловно, они будут связаны с авторитейлом, но это будет не автобизнес в классическом понимании, скорее – деривативы в автобизнесе. Уверен, мы сможем порадовать и наших клиентов, и наших сотрудников, ведь это будет новая веха в истории развития нашей компании.

- Когда речь заходит о промсборке и создании новых производств в России, вам не кажется, что из-за низкой покупательской способности населения имеющихся на сегодняшний день мощностей автопроизводителей уже гораздо больше, чем нужно рынку?

- Вопрос очень неоднозначный. Заводы, которые сегодня работают в режиме промсборки, безусловно, были построены с неким запасом мощностей. Однако я думаю, что лимит возможностей этих производств будет исчерпан в ближайшие 2 – 3 года. Уже сейчас многие сборочные производства работают с загрузкой до 80%. Как только этот показатель приблизится к 100%, встанет выбор: строить новые дорогостоящие производства, либо пытаться улучшить процессы сборки, которые есть на действующих предприятиях.

Что касается ABTODOMа, мы действительно считаем, что стали уже большим автодилером и нам становится тесно в наших границах. Мы планируем развиваться не только в авторитейле, мы хотим стать производственной компанией. Организация собственной промсборки – один из наших ближайших проектов. Мы пока не готовы анонсировать бренд и даже сегмент автомобилей, в котором будем пробовать реализовать себя в рамках промышленной сборки, но, я думаю, в ближайшие несколько месяцев расскажем об этом более подробно. Если бы не ограничения, связанные с короновирусом и наложившие свои сложности в коммуникациях и подписании документов с нашими зарубежными партнерами, возможно это случилось бы уже в 2021 году.

- Это будет какой-то новый премиальный бренд, который еще не представлен в России?

- Это действительно будет новый бренд, который еще не представлен в России, и он очень гармонично дополнит портфель имеющихся у нас брендов.

- Может быть, электромобиль?

- Может быть, электроавтомобиль.

- Что вы имеете в виду, когда говорите о том, что ABTODOM станет финтех-компанией?

- Финтех-компания – очень модное слово. В этом году очень много финтех-проектов успешно реализовали свой потенциал. Инвесторы все чаще обращают внимание на молодые стартапы, которые только появились на рынке, но уже стали лидерами какого-либо сегмента бизнеса или даже направления. Команда IT-development в ABTODOMе – это тоже своего рода стартап. За последние 1,5 года мы сформировали молодую, очень амбициозную и даже агрессивную команду, которая сможет реализовать наш собственный проект в области цифровых продаж на таком уровне, который еще не был представлен в России.

Безусловно, это непросто, но мы уверены, что в 2022 году запустим новую собственную онлайн-платформу продаж автомобилей. При этом мы не планируем повторять проекты, которые уже были реализованы на рынке. Это будет совершенно новый продукт, благодаря которому объемы продаж автомобилей будут зависеть не от количества дилерских центров в портфеле, а от того, какие возможности по поставкам автомобилей у нас будут.

На текущий момент, когда мы говорим о продажах автомобилей, мы ограничиваемся теми возможностями, которые есть у нас в части шоу-румов и тем количеством менеджеров, которые работают у нас в штате. Но, я уверен, мы перейдем эту границу и выйдем на совершенно другие масштабы бизнеса и другие объемы продаж.

- Означает ли это, что ABTODOM выйдет за пределы городов, в которых сейчас имеет шоу-румы и будет продавать автомобили по всей России?

- Это означает, что мы сможем продавать в любую точку России автомобили всех брендов, которые есть в нашем портфеле. Конечно, мы будем соблюдать ограничения и обязательства, которые у нас есть перед импортерами. Однако, я считаю, что клиент вправе выбирать тот сервис и уровень ассортимента, который захочет, не просто в своем городе, а в том числе в компании ABTODOM.

- Это будут онлайн-продажи полного цикла с доставкой?

- Да, это будут онлайн-продажи полного цикла с доставкой. Это будет платформа, которая сможет удовлетворять потребности любого нашего клиента из любой, даже самой удаленной точки России. Построить новый дилерский центр или открыть шоу-рум – очень небюджетно, и в более отдаленных регионах и городах этот проект будет стоить еще дороже. При этом сейчас, когда объемы продаж в том или ином регионе не соответствуют показателям финансовой модели, жителям этого региона приходится покупать автомобили в ближайших регионах или где-либо еще. Мы сможем убрать эту границу и сделать покупку автомобиля максимально комфортной и даже более простой, чем сейчас.

- Это коснется только продаж автомобилей или сервисного обслуживания тоже?

- Пока мы говорим именно о продажах автомобилей. К сожалению, дистанционно или через онлайн-платформы невозможно, например, поменять масло в автомобиле. Однако, у нас есть опыт работы в люксовом бренде Lamborghini, когда наши специалисты выезжают в самые отдаленные регионы России и даже ближнего зарубежья и проводят сервисное обслуживание или ремонтные работы уникальных автомобилей, решая тем самым проблему отсутствия в регионе дилерского центра. Возможно, в дальнейшем сможем реализовать и удаленный сервис.

- Порядка десяти брендов из числа присутствующих на российском рынке уже заявили, что в 2022 году планируют привезти в Россию электромобили или начать их сборку в нашей стране. Некоторые дилеры участвуют в создании инфраструктуры для транспорта на батареях. Что думают обо всем этом в компании ABTODOM?

- Мы поддерживаем общий тренд в части электромобильности. Но приходит осознание, что популяризация электромобилей в регионах, за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и еще нескольких крупных хабов – это больше фан, чем реальность. Для Москвы, безусловно, это будет прибыльный бизнес, и те электромобили, которые появятся в столице, найдут своих покупателей. Уже сейчас я часто замечаю на улицах автомобили Tesla, Porsche Taycan, Audi e-tron, их становится все больше.

При этом я вижу серьезный потенциал у китайских автопроизводителей. Количество электромобилей и брендов из Китая настолько велико, что трудно предположить, сколько их сейчас на рынке, при этом их число постоянно увеличивается. Однако нужно понимать, что автомобиль – средство повышенной опасности, и чтобы продавать его в России, недостаточно просто привезти его в страну, его нужно сертифицировать. Поэтому, когда я слышу, что у нас в стране появится тот или иной бренд, я понимаю, что эти заявления зачастую основаны на каких-то непонятных схемах ввоза автомобилей без получения сертификата безопасности и прохождения необходимого регламента, что абсолютно неправильно.

ABTODOM, конечно, не готов идти таким путем, потому что в первую очередь мы заботимся о безопасности людей. На сегодняшний день электромобиль – еще очень новый продукт, и в случае ДТП, либо какой-то другой неприятной ситуации, не существует руководства, как поступить с этим автомобилем. Например, при воспламенении электромобиля обычные средства пожаротушения не подойдут, потому что при возгорании электрической батареи ее невозможно потушить водой или пеной.

Существуют особые способы работы с такими источниками тепла, и бренды, которые сертифицировали свои автомобили на электрическом приводе, предъявляют очень строгие требования к уровню безопасности дилерских центров. Так, для бренда Porsche у нас есть отдельный бокс для хранения батарей. Это необходимо, потому что батареи могут нагреваться, загораться, взрываться. Очень важно, чтобы в случае какого-либо происшествия никто не пострадал.

- Ходят слухи, что вы собираетесь запустить на рынке собственную лизинговую программу, причем какую-то оригинальную, необычную… Поделитесь подробностями?

- Думаю, пока немного преждевременно говорить о запуске собственной лизинговой программы. Это связанно с тем, что на текущий момент ключевая ставка Центрального Банка интенсивно растет, и мы ожидаем на ближайшем заседании ЦБ повышения ставки на 1 – 1,5%. Это значит, что стоимость владения автомобилем станет дороже, лизинговые платежи увеличатся. Поэтому сейчас не самое оптимальное время для запуска новых программ в части финансирования длительного использования автомобилей. Нужно немного подождать: уровень инфляции стабилизировался, и теперь мы ожидаем восстановления стабильности в части стоимости денег. Когда это произойдет, лизинговые программы будут очень востребованы на нашем рынке.

- Недавно вы подписали соглашение о создании в Санкт-Петербурге шоу-рума и «самой большой галереи», где будут представлены автомобили Аurus. Каких результатов вы ждете от этого бренда, и кто будет его клиентом?

- Действительно, недавно мы подписали соглашение с брендом Aurus о создании нового шоу-рума в Санкт-Петербурге. Он будет располагаться на нашей локации в Пулково. Сейчас там находятся три бренда: Porsche, Mercedes-Benz и Lamborghini. Aurus станет хорошим дополнением этой коллекции.

Сегодня стоимость Aurus вполне сопоставима со стоимостью топовых комплектаций Mercedes-Benz, Lamborghini и Porsche, поэтому мы считаем, что наши клиенты из Санкт-Петербурга будет очень рады появлению нового бренда в портфеле ABTODOMа. Санкт-Петербург – вторая столица нашей страны и город двух президентов. Мы знаем, что очень многие люди позитивно отзываются о бренде Aurus и хотели бы стать владельцами этого автомобиля.

Объем производства на следующий год нам пока не известен. Это будет зависеть от многих факторов: от возможностей производства и поставки комплектующих – тех же проблем, которые есть у других брендов. Мы рассчитываем, что предприятие справится с производственным планом и во втором квартале начнем предлагать нашим клиентам заказать этот прекрасный автомобиль. Мы таже ждем, что бренд Aurus сможет запустить вторую и третью модели, прототипы которых показывают в медиа. Возможно, позже появятся четвертая модель и мотоцикл. Но давайте дождемся реальности и посмотрим, как этот автомобиль воспримут клиенты.

- Есть ли у Aurus какие-то особые требования по внешнему оформлению шоу-рума, по обслуживанию, уровню подготовки сотрудников сервиса и тех, кто занимается продажами? У ABTODOMа есть люкс-бренды (Lamborghini), но все же, придется ли дополнительно обучать и развивать сотрудников?

- У бренда Aurus, как у любого крупного бренда, есть собственный бренд-бук, описывающий требования, которые необходимо выполнить, чтобы стать партнером компании. Для нас ничего сверхнового там нет. Это стандартные требования по оформлению здания, шоу-рума и сервисной зоны сегмента «люкс». Элементы айдентики, которые есть у люксового сегмента, присутствуют и в бренде Aurus. У нас не будет проблем с тем, чтобы построить здание и создать необходимые условия для сервисного обслуживания автомобилей.

Сейчас мы как раз находимся на стадии согласования дизайн-проекта внешнего оформления нового дилерского центра, и в ближайшее время информация появится на нашем сайте. С учетом того, что мы уже практически стали публичной компанией, мы обязаны и готовы показывать нашим клиентам и партнерам, как мы развиваемся и куда движемся. Каждый желающий сможет посмотреть проект нового дилерского центра Aurus на нашем сайте.

- Следующий год для ABTODOMа юбилейный. В декабре 2022 года компании исполнится 30 лет. За это время было много кризисных лет, но вы продолжали развиваться и в трудные годы. В чем секрет успеха?

- Секрет успеха компании – в людях. Весь наш бизнес делают люди, и я очень благодарен тем сотрудникам, которые работают в компании не один год. У нас есть сотрудники, работающие с самого основания компании. И сейчас эти люди не просто работают на рядовых должностях, они занимают ведущие позиции и входят в топ-менеджмент холдинга. Большая часть их жизни связана с ABTODOMом. Наверное, это – главная причина успеха нашей компании. Когда люди много раз в своей жизни могли поменять и место работы, и позицию, и город, но оставались верны компании, несмотря на трудные ситуации. При этом, мы всегда открыты для новых амбициозных людей, и с удовольствием примем их в свою команду.

В настоящее время ABTODOM переживает второе рождение. Мы становимся масштабнее и эффективнее.