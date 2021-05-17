Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК («Автостат»)

«Системная работа и высокие стандарты дают успешный результат»

В ходе прошедшего 21 апреля форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» лучшей страховой компанией, по опросу автодилеров, был признан Страховой Дом ВСК, который был отмечен премией победителя. О том, насколько важна эта награда как для компании, так и для всего автобизнеса, в экспресс-интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказала заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК Вера Гезердава.

- На форуме «FinAuto-2021» автодилеры назвали вашу страховую компанию лучшей. Поздравляем вас с победой! Что для вас значит эта премия, учрежденная аналитическим агентством «АВТОСТАТ»?

- Спасибо организаторам и участникам голосования. Премия на основе опроса дилеров – это высокая оценка качества работы Страхового Дома ВСК с профессиональным автомобильным сообществом на конкурентном рынке страховых услуг. Но для нас это не только победа, но и вызов – сохранить лидерство в будущем и улучшить свои позиции, задавая новые стандарты и тренды отрасли.

- Как думаете, почему именно вы смогли одержать победу? За счет чего это удалось?

- Наши усилия были сфокусированы в двух направлениях: системная работа и высокие стандарты. В первом случае отмечу слаженную работу команды центрального офиса ВСК и филиальной сети на основе утвержденных бизнес-процессов. Вторая часть – это стандарты взаимодействия с дилерами, которые предполагают полный цикл поддержки: от обучения до урегулирования убытков. Синергия двух направлений дала успешный результат – за нас проголосовало большинство автодилеров.

- Как вы оцениваете важность этой премии для автобизнеса?

- Премия способствует развитию и укреплению отношений между страховым сообществом и автодилерами, помогает выявить лучшие практики ведения бизнеса. Оценка большинства автодилеров признает лучшим сервис победителя премии, что дает простые ориентиры конечному клиенту для выбора страховой компании.

- Что вы можете пожелать своим коллегам в нынешнем году?

- Хочу пожелать нам всем развития рынка моторных видов страхования и смежных направлений, новых горизонтов планирования, ярких идей и виртуозных маркетинговых решений.

Об итогах премии и победителях в других номинациях читайте здесь, а видеозапись форума можно получить по ссылке.