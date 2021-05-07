Алексей Бородавин, директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» («Автостат»)

«Важно слышать своих партнеров и помогать им»

Одним из значимых событий прошедшего недавно форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» стало награждение лучших, по опросу автодилеров, банков и страховых компаний. В номинации «Лучший универсальный банк» победу одержал «Росбанк Авто». О том, насколько важна эта премия как для банка, так и для всего автобизнеса, в экспресс-интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин.

- На форуме «FinAuto-2021» автодилеры назвали ваш банк лучшим среди универсальных. Поздравляем вас с победой! Что для вас значит эта премия, учрежденная аналитическим агентством «АВТОСТАТ»?

- Эта награда свидетельствует, что мы делаем правильные вещи, слышим наших партнеров и эффективно работаем над общей целью!

- Как думаете, почему именно вы смогли одержать победу? За счет чего это удалось?

- Автокредитование в «Росбанк Авто» строится на основе взаимовыгодного сотрудничества с брендами и дилерами, разработке клиентских продуктов с учетом предложений партнеров и использовании при этом передового международного опыта Группы Societe Generale. Думаю, что мы преуспели как раз в том, чтобы быть надежным стратегическим партнером при ежедневной работе со всеми участниками рынка.

- Как вы оцениваете важность этой премии для автобизнеса?

- Уверен, эта премия и обратная связь, полученная независимым и, главное, авторитетным для автобизнеса агентством, очень важна. Для нас точно. Не могу назвать наш рынок статичным, но примерные позиции ключевых игроков понятны. И важным фактором успеха на рынке было и остается умение слышать своих партнеров и помогать им. Данный опрос – это как раз индикатор для каждого, насколько хорошо получается слышать и понимать друг друга.

- Что вы можете пожелать своим коллегам в нынешнем году?

- Я желаю взвешенных решений и активной работы со своими партнерами.

Об итогах премии и победителях в других номинациях читайте здесь, а видеозапись форума можно получить по ссылке.