Томас Мильц, руководитель марки Volkswagen в России («Автостат»)

«Мы оказались готовы к тому, что спрос будет расти»

Прошлый год был достаточно трудным для многих автомобильных брендов, работающих в России. Тем не менее, некоторые сумели найти позитивные моменты даже в сложных условиях. В рамках подготовки к форуму «ForAuto-2021» глава марки Volkswagen в России Томас Мильц рассказал агентству «АВТОСТАТ» об уроках 2020 года, новых моделях, автомобилях по подписке, электрокарах и о многом другом.

- 2020-й год был для всех достаточно сложным. Весной вообще казалось, что он будет катастрофичным. Каким вы видите этот год для Volkswagen в России? Насколько он был для вас успешным и насколько вы смогли реализовать свои планы, которые, наверное, в течение года пришлось корректировать?

- Прежде всего, 2020 год стал годом, когда все мы очень многому научились. Должен сказать, что и сам я, несмотря на то, что работаю несколько десятилетий в автомобильной сфере, тоже научился многому. И я в любом случае никогда не назвал бы этот год катастрофой, потому что мы очень быстро сориентировались. Во всяком случае, в России. Мы нашли правильные инструменты и правильные ходы. Я должен отметить, что относительно рынка марка Volkswagen даже выросла, поскольку мы закончили 2020 год с долей рынка 6,7%. Это означает, что мы увеличили долю. Мы развивались лучше, чем развивался рынок в целом. Прежде всего, это связано с обновлением Polo. Мы долго ждали этого, и я должен признать, что Polo стал колоссальным успехом на российском рынке. Его очень хорошо приняли наши клиенты. Также я должен упомянуть успешный выход на рынок нового Tiguan, о котором мы сообщили в конце года. Поэтому в целом мы оцениваем 2020 год как очень позитивный для марки Volkswagen в России.

- На наш взгляд, было два вызова практически для всех компаний, которые работают на рынке. Первый – это рост курсов валют, с которым нужно было что-то делать (удерживать цены или следовать за этим курсом). Второй – для марок, у которых есть производство в России, быстро суметь его увеличить, когда вырос спрос. Как вы поступили с этими двумя вызовами?

- Должен сказать, что все, что касается обменного курса, к сожалению, находится вне нашего непосредственного влияния. Это тот фактор, с которым, конечно, сложно сражаться: мы не можем стабилизировать рубль, это не в нашей власти. Что же касается производства, то я должен начать немного с другого конца. Прежде всего, для рынка очень негативна ситуация, когда предложение превышает спрос и продукта слишком много. Поскольку, по сути, это приводит к тому, что на рынке появляется большое количество специальных предложений и скидок. Таким образом, со временем остаточная стоимость снижается. В 2020 году мы набрались смелости и не сокращали производство в тот момент, когда еще никто не знал, что спрос будет расти. Это очень помогло нам. Такой подход мы планируем использовать и в дальнейшем: не сокращать производство. В данном случае мы оказались готовы к тому, что спрос будет расти. Надеюсь, что эта стратегия поможет нам и в будущем.

- Важное направление для российского рынка – это сегмент автомобилей с пробегом (который всегда остается достаточно стабильным). Практически все производители имеют на этом рынке свои программы и развивают продажи автомобилей с пробегом через дилеров. Как в 2020 году сработало ваше направление Das WeltAuto?

- Надо сказать, что наша программа Das WeltAuto существует уже много лет. Ее идея заключается в том, чтобы предложить нашим клиентам, по сути, увеличение остаточной стоимости – такого важного для всех нас показателя. Мы продаем сертифицированные автомобили, проверенные автомобили с пробегом, через наших официальных дилеров. Таким образом, мы гарантируем нашему клиенту качество этого автомобиля. И для него это становится безопасной покупкой, что очень и очень важно. Именно благодаря такому подходу в 2020 году мы снова установили годовой рекорд по программе Das WeltAuto, то есть продали рекордное количество автомобилей.

- Могло сложиться впечатление, что в прошлом году достаточно большая часть спроса была обеспечена господдержкой и тем, что покупатели стремились приобрести автомобили дешевле, чем они будут стоить завтра. То есть, стремились обогнать рост валют. Каким вы видите 2021 год? Не исчерпался ли спрос? Как, по-вашему, будет развиваться российский рынок?

- Это очень хороший вопрос. Я, безусловно, согласен, что среди наших клиентов есть те, кто покупал автомобиль вследствие отложенного спроса. Были те, кто покупал автомобиль из-за неких опасений инфляции. Но я также уверен и вижу по нашим результатам продаж, что это точно не все те, кто покупал Volkswagen в прошлом году. У нас, конечно, есть много факторов неизвестности. Здесь и COVID, и обменный курс, но я уверен, что многие покупали автомобили просто потому, что они должны были купить их. Именно это позволило нам повысить долю рынка в 2020 году. Что касается 2021 года, я полагаю, что уровень рынка будет примерно соответствовать уровню 2020-го. Я очень оптимистичен в этой оценке. Потому что в 2020 году среди продуктов у нас был новый Polo. В 2021 году он продолжает оставаться новым, но, кроме того, у нас появился еще и новый Tiguan. Мы ожидаем в 2021 году также новый Teramont. Плюс у нас в модельном ряду в России появится еще один автомобиль – Taos, компактный SUV. И я вижу, что наш модельный ряд может позволить нам двигаться вперед, поэтому я на позитиве.

- Вы сказали, что 2020 год принес нам много уроков в бизнесе. Думаю, что некоторые из них связаны с онлайн-продажами. Некоторые марки заявляют о том, что они все больше будут продавать самостоятельно, дилерам отводится только вспомогательная роль. Как вы видите развитие марки Volkswagen в данном направлении – онлайн и сотрудничество с дилерами?

- Начну со второй части вопроса. Мы не планируем предлагать нашим клиентам прямые продажи, поскольку, с нашей точки зрения, у нас очень профессиональная и разветвленная дилерская сеть в России. Это профессионалы, которые занимаются своим делом. И мы считаем, что это правильно – предлагать наши автомобили и услуги через дилерскую сеть. По вопросу онлайн-продаж: я должен отметить, что мы предлагали нашим клиентам онлайн-продажи еще до ситуации с «ковидом». Тогда это были более 40 официальных дилеров. На сегодняшний день у нас уже более 80 официальных дилеров марки Volkswagen, которые предлагают онлайн-продажи, в том числе с возможностью заключать финансовые транзакции онлайн.

- То есть это направление развивается в плотном сотрудничестве с дилерами?

- Да.

- В 2020 году, наверное, не только в России, но и во всей Европе очень модным, скажем так, направлением стало «мобилити» или подписка на автомобили. Планируете ли вы развитие в этом направлении?

- Мы занимаемся этим направлением, однако, чтобы повысить долю подписки, необходимы определенные инструменты стимулирования спроса, которые в России на сегодняшний день не особенно развиты.

- Может быть, немного экзотический вопрос для России, но в Европе в этом году сильно выросли объемы продаж электромобилей. В Германии, насколько я знаю, это Volkswagen ID. Будете ли вы показывать эти модели в России и начинать какие-то продажи или будете ждать, пока здесь тоже правительство начнет совершать определенные шаги для поддержки?

- И то, и другое. С одной стороны, я хотел бы напомнить, что у нас есть глобальная стратегия – со временем достичь нулевого выброса. И мы внедряем эту глобальную стратегию на различных рынках – в той мере, в которой она может быть в данный момент применена к тому или иному рынку. Что касается России, то в 2021 году, я подозреваю, электричество еще не будет превалирующим трендом на рынке. Но вместе с тем мы видим, что электрический тренд развивается в России. И далее, скажем, в 2025 году, я бы предположил, что этот тренд будет намного сильнее, поскольку клиенты в России все больше и больше ценят экологию и обращают на нее внимание. Следовательно, электрическая мобильность будет играть для них определенную роль. Поэтому я верю, что в будущем электрический тренд в России будет так или иначе присутствовать.

- Как вы считаете, как и в какую сторону меняются предпочтения и сам покупатель автомобиля в России? Заметили в этом направлении что-то интересное?

- Ну, это довольно смешной вопрос, потому что, прежде всего, когда я прибыл в Россию, я понял, что нет такого единого понятия, как «просто Россия». Есть много абсолютно разных регионов со своим типом спроса. Есть регионы, где электрическая мобильность даже через 10 лет вряд ли будет превалировать, в том числе, в регионах Сибири и Дальнего Востока. Но вместе с тем, если мы посмотрим, например, на Москву, Санкт-Петербург и другие большие города, то мы видим здесь очень важные тренды. Мы видим общественный электрический транспорт. Видим, что люди увлекаются все больше и больше, например, тем же самым органическим питанием и биопродуктами. И эти тренды дают мне надежду, что они похожи на тренд с покупкой электрического автомобиля. Потому что это экологические тренды, которых раньше тоже не наблюдалось. Именно поэтому я верю, что кто-то из тех людей, кто увлекается подобными вещами, также захочет сделать какой-то личный стейтмент с помощью того же ID.3, который позволяет вам проехать 400 – 600 км, а это уже серьезное расстояние. Почему бы и нет?

- Что бы вы хотели пожелать коллегам и дилерам на текущий год?

- Это мой второй год в России. И я очень признателен всем за поддержку, которую получаю здесь. Это поддержка от наших дилеров, партнеров, клиентов. Я всем им очень благодарен и хотел бы еще раз сказать об этом здесь и сейчас. Что касается 2021 года, желаю всем процветания, счастливого будущего. Это для всех нас важно и всем нужно. Большой всем удачи!

Видеоверсию интервью с Томасом Мильцем можно посмотреть на канале «Автостат ТВ» по ссылке.