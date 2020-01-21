Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан («Автостат»)

Несмотря на общее снижение российского автомобильного рынка в 2019 году, в компании Jaguar Land Rover считают прошедший год вполне успешным и смотрят на 2020-й довольно оптимистично. Какие новинки выйдут на рынок? Как будут расти продажи электромобилей? Что такое «правильная подписка» и выкуп автомобиля с гарантированной остаточной стоимостью? На все эти вопросы в специальном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил генеральный директор компании Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Вячеслав Кузяков.

- Каким был для Jaguar Land Rover прошедший год? Что для вас было наиболее важно и значимо? Каких успехов добилась компания в 2019 году?

- Подводя итоги года, я бы охарактеризовал их как сдержанно-позитивные. В объеме продаж новых автомобилей мы сократились на 16%, но, несмотря на это, у нас было много других событий, которые крайне важны для компании с точки зрения будущего стратегического развития, и не только на рынке России, но также и в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Одним из таких ключевых событий в прошлом году стало завершение процесса формирования двух больших семейств бренда Land Rover – Range Rover и Discovery. Теперь в обеих семействах – только новые современные автомобили. В первой половине 2019 года мы запустили продажи нового Range Rover Evoque, а к концу года новый Discovery Sport. К сожалению, обе модели вышли на рынок несколько позднее, чем нам бы этого хотелось, и, конечно, это сказалось на конечных объемах продаж. Но сейчас мы видим достаточно устойчивый банк заказов по этим двум моделям в очень важном для нас сегменте. За последние два года мы видели тренд на смещение спроса в сторону более доступных малоразмерных внедорожников, что говорит о том, что даже клиенты премиального сегмента смотрят на стоимость автомобиля. Теперь мы играем в этом сегменте с новыми моделями, которые были хорошо восприняты нашими клиентами, и во всеоружии подходим к 2020 году.

Другим ключевым событием стала премьера нового Defender – это представитель третьей семьи бренда Land Rover. Успех этой модели на сентябрьском автосалоне во Франкфурте был безоговорочным, многие сми говорили о том, что этот автомобиль стал моделью 2019 года. В 2020-м мы предоставим нашим клиентам возможность не только познакомиться с этим автомобилем «face-to-face», пройти тест-драйв, но и приобрести его в собственность.

Кроме того, перед компанией стояли задачи по реструктуризации как внутри нее самой, так и в отношениях с партнерами. В 2019 году все эти процессы были завершены, и сегодня мы имеем обновленную систему операционных процессов взаимодействия с дилерами. Мы поменяли систему финансирования дилерских складов, мы серьезно изменили эффективность подхода к работе с дилерской сетью, которая, замечу, остается неизменной уже на протяжении двух лет.

Хотелось бы отметить и то, что в 2019 год мы входили с позитивным настроением после хороших результатов 2018 года. Конечно, ожидания по году были чуть выше фактических результатов, но, повторюсь, мы проделали большую работу и довольно успешно завершили год.

- Кроме того, что в 2020 году на рынке появится новый Defender, чего еще вы ждете от этого года?

- У нас появится много новинок, в том числе, в первом квартале мы представим новый Jaguar F-Type. Исторически сложилось так, что эта модель всегда находилась в тени какой-то другой, более известной и востребованной модели, но я глубоко убежден в том, что новый F-Type – это самый сексуальный автомобиль 2020 года. Мы рады, что сможем привезти этот автомобиль в начале весны, то есть как раз к началу того сезона, когда клиенты начинают проявлять интерес к спортивным автомобилям.

У нас будут и другие новинки в этом году, но пока я не могу говорить о них до момента выхода официального пресс-релиза.

- I-Расе – лидер сегмента электромобилей в России. Сегмент очень маленький, но вы решились в него зайти. Как вы считаете, есть ли у электромобилей потенциал продаж и насколько он велик?

- Безусловно, потенциал есть. Если мы сопоставим цифры объемов продаж среди автомобилей с традиционными ДВС и электромобилями, то может показаться, что это – совершенно нишевый продукт. В тоже время, рост продаж электрокаров год от года исчисляется сотнями процентов. Например, в 2019 году рынок новых электрокаров в России вырос втрое по сравнению с 2018 годом. Сегодня мы занимаем более 40% от объемов этого сегмента далеко не самых дешевых автомобилей. Это происходит благодаря тому, что мы вышли на рынок вместе с поддержкой и сервисом для наших клиентов. Думаю, что сегодня покупателю необходима уверенность в том, что он не останется с этим продуктом один на один. Он должен понимать, как этот автомобиль эксплуатировать, где обслуживать и куда обратиться, если что-то пойдет не так. Постепенно данный сегмент будет развиваться, но для этого нужно время.

- Вы считаете, что продажи ваших электрокаров будут расти?

- Мы запустили только первый полностью электрический автомобиль, но мы не планируем на этом останавливаться. Заверяю вас, что все модели новых электрокаров, которые будут появляться в дальнейшем, мы обязательно привезем в Россию. Уверен, что электромобили –это тенденция, от которой мы все равно никуда не уйдем.

- У Volvo, Hyundai и некоторых других марок появился сервис автомобилей по подписке. Как с этим направлением обстоят дела у вашей компании? Есть ли планы по запуску такого сервиса?

- Да, мы работаем над этим и сейчас финализируем стратегию того, как это будет представлено клиентам. Безусловно, нам хочется, чтобы эта подписка стала успешной, и я сейчас говорю не о ее доступности, а об интересе к ней со стороны клиентов.

Сегодня мы видим, что отношение клиентов к владению автомобилем сильно меняется. Это связано не только с тем, что меняется инфраструктура, ухудшаются условия владения автомобилем, но и с тем, что растет финансовая грамотность людей. Например, многие сегодня не покупают автомобиль в кредит, но предпочитают брать его в лизинг. В этом случае автомобиль не принадлежит клиенту, но сейчас многие и не стремятся к этому. У людей нет потребности владеть автомобилем, но есть необходимость в его эксплуатации.

Подписка может быть очень востребованной в том случае, когда она экономически целесообразна. А экономическая целесообразность, в свою очередь, зависит от нескольких факторов. Подписка – это хороший продукт, который должен рассчитываться вместе с надежным финансовым институтом и лизинговой компанией. В ней должны быть учтены все риски, которые принимает на себя каждый из игроков.

- Jaguar Land Rover – одна из передовых компаний на российском рынке, которая активно работает с остаточной стоимостью автомобиля. У вас есть несколько программ по кредитованию с обратным выкупом. Можно ли подвести итоги по прошлому году касательно того, как развивались сами программы, насколько вырос интерес у клиентов и какую роль в этом играет оценка остаточной стоимости автомобиля?

- Когда мы запускали этот продукт два года назад, в месяц продавалось не более пяти автомобилей в кредит по программе с гарантированной остаточной стоимостью. Сегодня в общем объеме продаж в кредит такие продажи занимают 35%. Для нас это весомая величина.

Сейчас заканчиваются сроки действия первых двухгодичных договоров по выкупу автомобиля по остаточной стоимости, и мы видим, что клиенты разделились на две категории. Половина клиентов выкупила автомобиль в собственность, а вторая половина – обменяла старый автомобиль на новый. При этом та гарантированная остаточная стоимость, которая была указана в договоре, оказалась более чем достаточной для внесения первоначального взноса за новый автомобиль.

Мы понимаем, что сегодня клиенты стали более вдумчивы и рассчитывают на получение правильного и выгодного для себя финансового продукта. Наш клиент научился считать деньги.

- Какова доля покупателей, которая приобрела автомобиль Land Rover или Jaguar по программе трейд-ин?

- Это больше половины всех покупателей. За январь – ноябрь 2019 года эта цифра составляет порядка 65%, однако она сильно зависит от модели. Например, среди малоразмерных внедорожников этот показатель может доходить до 70% в определенные месяцы. Если говорить о более дорогостоящих моделях, наших флагманах – Range Rover и Range Rover Sport, то здесь эта доля ниже, но тем не менее она превышает 50%.

Видеоверсию интервью с Вячеславом Кузяковым смотрите на канале «Автостат-ТВ»