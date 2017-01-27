Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» («АВТОСТАТ»)

В ходе ежегодной пресс-конференции АЕБ представителям аналитического агентства «АВТОСТАТ» удалось взять блиц-интервью у генерального директора ООО «Сузуки Мотор Рус». Юта Такахаси высказал свой взгляд на текущее состояние российского авторынка, поделился планами по развитию продаж автомобилей Suzuki в России, а также пояснил, почему их производство пока не локализовано в нашей стране.

- Расскажите о результатах продаж 2018 года. Выполнены ли поставленные планы? Назовите основные факторы, которые влияют на развитие вашего бизнеса в России.

- В 2018 году мы достигли тех планов, которые ставили себе на год (большой рост продаж и сохранение дилерской сети, развитие программ поддержки продаж). Итог в 6000 автомобилей – это тот план, который мы озвучивали на дилерской конференции и который, благодаря профессиональной работе дилеров и лояльности покупателей, выполнили. Таким образом, мы подтвердили потенциал российского рынка нашим учредителям и вселили уверенность в развитие бизнеса в текущих условиях сильной конкуренции.

Стратегия по постепенному наращиванию продаж и дилерской сети остается для компании Suzuki неизменной. Вызовами на 2019 год для себя мы видим именно реализацию стратегии в условиях усиливающейся поддержки местных производителей в то время, как наши автомобили являются импортными.

- Каковы ваши прогнозы по рынку на 2019 год? Какие, на ваш взгляд, основные факторы, которые будут действовать «в плюс» и те, что будут его тормозить? Планы вашей компании на 2019 год?

- Общий рост рынка в 2019 году мы прогнозируем на уровне 3 – 5%. Однако Suzuki ставит себе амбициозные планы – нарастить продажи на 30% путем введения на рынок двух долгожданных новинок – Suzuki Vitara и Suzuki Jimny, установления и сохранения конкурентной ценовой политики на автомобили и запасные части Suzuki, развития системы поддержки продаж, начала работы по программе Сертифицированного трейд-ин и поддержки/развития дилерской сети.

Если говорить, что послужит росту рынка в целом, то я бы выделил следующие факторы: стабильность геополитической ситуации и цен на нефть; возможные субсидии государства в сторону отрасли; новые модели в основных сегментах; все еще не насыщенный рынок и отложенный спрос.

Среди негативных факторов я бы назвал также геополитическую ситуацию, которая может сыграть и в обратную сторону, цены на нефть, курс рубля; отсутствие поддержки государства; высокая инфляция; cокращение реальных доходов населения.

- Планируете ли вы развивать продажи автомобилей с пробегом? Какие задачи в этом направлении ставятся на 2019 год? Что нового будет в программе для клиентов, для дилеров?

- Мы обязательно будем развивать направление автомобилей с пробегом. Вектор развития будет выбран в зависимости от потребностей рынка. Конкретных планов мы пока не озвучиваем.

- Как развиваются продажи автомобилей в кредит? Какова сейчас доля таких продаж? Планируете ли ее увеличивать. Если да, то за счет чего?

- Доля кредитных продаж у нас находится на уровне 40%, что чуть ниже среднерыночной. Искусственно наращивать ее не планируем. Содержание наших кредитных продуктов будет определяться на основе анализа собственных продаж, а также по уровню конкурентоспособности нашей кредитной программы на рынке.

- Интересно было бы услышать ваше мнение о результатах продаж автомобилей на рынках различных стран.

- Собственно говоря, для России мы выбираем модели, которые готовы для этого рынка и правильно подкрепляют тот имидж, который есть у автомобилей Suzuki сейчас. Поэтому в России у нас нет того ряда моделей, который представлен на азиатском рынке. Наш модельный ряд имеет свои характеристики и свои особенности по сравнению с другими странами.

- В свое время компания Suzuki задумывалась о производстве в России. Насколько я понимаю, сейчас текущая ситуация держит этот вопрос на паузе?

- Для организации локального производства основополагающим является выпуск доступных автомобилей, с короткими сроками поставки, хорошо организованной логистикой и с должным качеством. Те поставщики, которые у нас есть сейчас – это венгерские и японские заводы – полностью удовлетворяют нашим требованиям и по срокам поставок, и по качеству выпускаемых автомобилей и, собственно говоря, по стоимости, которая зависит от поставщика.

Безусловно, если ситуация будет меняться, мы рассмотрим все возможные варианты для улучшения. Но на данный момент, вы правы, локальная сборка в России для нас неактуальна. Мы удовлетворены поставками автомобилей из Венгрии и Японии.