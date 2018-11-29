Алексей Слухай, директор по маркетингу компании «Ивеко Руссия» («Автостат» и «Радио Автодор»)

Компания IVECO уже долгое время поставляет на российский рынок широкую гамму коммерческих машин – от легких фургонов до тяжелых грузовиков и автобусов. Грузовые автомобили этой марки адаптированы для эксплуатации в сложных условиях российского Севера, а пассажирские «маршрутки» имеют запас прочности более 1 млн км. Чем отличается газовый автомобиль от дизельного, как развивается сеть газовых заправок в России, какие тесты проходят автомобили на сжиженном газе – на все эти вопросы ответил директор по маркетингу компании «Ивеко Руссия» Алексей Слухай в эфире «Радио Автодор».

- Как давно марка IVECO работает в России?

- Наши машины поставлялись еще в СССР для его грандиозных строек, и до сих пор наша компания поддерживает эту традицию, поставляя на рынок всю гамму спецтехники. Более того, в России создан завод (совместное предприятие «IVECO AMT» в Челябинской области – прим. ред.), который занимается производством тяжелой техники, полностью адаптированной для наших суровых условий – техника может работать при температуре до минус 50 – 60 градусов.

- Расскажите об истории компании. Вы же являетесь преемником компании Magirus-Deutz, которая поставляла технику для строительства БАМа?

- Да, это так, и относительно конкурентов мы – достаточно молодая марка, были основаны в 1975 году. Но нужно учитывать, что марка была создана в результате слияния брендов с долгой, более чем 100-летней историей – это грузовое отделение марки FIAT (Magirus-Deutz), грузовое направление Lancia и компания ОM.

- Какую гамму автомобилей вы предлагаете в России? Это только тяжелые грузовые автомобили для Севера?

- Нет, конечно! Наша первая самостоятельная разработка после объединения компаний была модель IVECO Daily, затем были грузовые шасси, грузопассажирские фургоны, микроавтобусы полной массой от 2,8 до 7,2 тонн. Сейчас это и грузовики, и рефрижераторы для перевозки грузов, и автобусы для транспортировки людей. Кстати, мы являемся единственным европейским автопроизводителем, который поставляет в Россию цельнометаллические рамные фургоны. Это служит доказательством того, что в нашей компании надежность превыше всего. Наши автомобили служат долго! Например, если говорить о цельнометаллических фургонах на газе, которые у нас используются в качестве маршрутных такси, то они производятся непосредственно на заводе, а не дорабатываются потом дополнительно. У нас есть клиент на Урале, который содержит достаточно большой автопарк газовых маршрутных такси IVECO. Среди них есть такие «маршрутки», которые прошли уже более 1 млн км.

Основная проблема газовых автомобилей – это сеть заправок. Если говорить про коммерческую технику, то для нее нужен метан, а количество таких заправок сильно уступает пропан-бутановым заправкам.

У нас есть версии на сжатом и сжиженном топливе. Причем, сжиженный газ – это новейшие технологии, которые давно применяются в Европе, но к нам пришли сравнительно недавно. Сейчас в России появляются первые заправки такого типа. Недавно в Ганновере было подписано первое Соглашение о намерениях с компанией «МосТранс» о поставке 500 газовых тягачей на сжиженном топливе. Это первые газовые машины на таком виде топлива, и они поступят в Россию уже до конца года.

Однако, кроме компании, которая хочет эксплуатировать такие тягачи, и компании IVECO, которая такие тягачи поставляет, необходима третья сторона-участница, которая сможет обеспечить доступ к заправкам таким видом топлива. И совсем недавно на газовом форуме в Санкт-Петербурге было заключено соглашение с отделением «Газпром СПГ-Технология», которое нас полностью поддержало и гарантировало поставку топлива для наших клиентов.

- Обычно автомобили переводят на газ и сравнивают их с бензиновыми версиями. В этом случае экономия подсчитывается достаточно просто. Но ведь у вас в основе дизель. Как тут быть?

- «Переводить» автомобили на газ – это, по большей части, российская традиция. IVECO производит газовые автомобили, которые рассчитаны на немедленную работу, их не нужно никак модифицировать и «переводить». Почему это важно? Потому что коммерческие автомобили последние десятилетия работают на дизельных двигателях. Такие двигатели являются достаточно «холодными», то есть рассчитанными на работу при температурах, гораздо более низких, чем допустимы для бензинового двигателя. Когда мы переоборудуем дизельный двигатель в газовый, то допустимая температура работы повышается. Понятно, что каждый производитель дает определенный запас прочности для своих двигателей, но если говорить о надежности и долговечности, то, безусловно, изначальные заводские решения будут иметь приоритет над различными последующими переделками. Весь запас прочности закладывается на заводе-изготовителе, поэтому мы не производим гибридов – или дизель, или газ. Газодизельный двигатель – это слишком сложное и ненадежное устройство.

- Многие владельцы легковых автомобилей на газомоторном топливе утверждают, что сейчас в их машинах есть небольшой бензиновый бак, который позволяет автомобилю проехать какое-то расстояние, и что это, по сути, битопливная технология.

- В легком сегменте у нас есть автомобили массой до 6,5 тонны, и мы предлагаем в качестве такого решения модель IVECO Daily. У этого автомобиля есть бензиновый бак на 25 литров и бензиновый мотор, который по конструкции гораздо ближе к газовому, чем к дизельному. Те самые уральские «маршрутки», о которых мы говорили в начале, также имеют возможность немного проехать на бензине. Но в случае с маршрутками все-таки достаточно легко спланировать их путь так, чтобы иметь возможность заехать на заправку. А вот в случае с грузовыми автомобилями важна сеть заправок. Когда «фура» уходит в рейс, допустим на Урал, то водитель не может выбирать себе маршрут заранее. Из-за зимы где-то может быть перекрыта трасса, где-то гололед или просто большая пробка, и водитель вынужден объезжать опасный участок. В этом случае важно, чтобы у него был запас прочности по топливу.

Поэтому сейчас газовое направление развивается в России очень активно: «Газпром» предлагает программы поддержки для перевода дизельной и бензиновой техники на газ, а также поддержку газовых производителей. Однако, по этому направлению мы все еще очень сильно уступаем Европе, где сейчас все нацелено на полное избавление от дизельных машин. Например, в Германии сейчас рассматривается возможность обеспечить бесплатный проезд по автобанам для тяжелых грузовиков на газу. Согласитесь, это хорошее подспорье для компании-грузоперевозчика. Наше государство также старается поддержать схожую идею, рассматривая, в частности, систему «Платон» для взимания платы с грузовиков. Будем надеяться, что для больших автомобилей на газу будут введены определенные льготы, поскольку не секрет, что газовый автомобиль гораздо дороже в производстве.

- А можно отличить дизельный автомобиль от газового при его эксплуатации?

- Газовый автомобиль отличается в первую очередь по звуку – он работает гораздо тише и мягче. Это позволяет работать на нем даже ночью в Европе, где, как вы знаете, очень строгие ограничения по шуму. Соответственно, такие автомобили охотно приобретают городские муниципалитеты для вывоза мусора, уборки улиц и т.д. Кроме того, у газовых автомобилей существенно снижается уровень выбросов даже по сравнению с двигателями стандарта «Евро-6», который в России пока еще не утвержден. Радует, что сейчас многие компании интересуются не только экономичностью, но и экологичностью машины и думают о завтрашнем дне.

Что касается экономики, то газовые автомобили при покупке обойдутся на 20 – 30% дороже в зависимости от класса автомобиля. Если говорить о тяжелых автомобилях, то там возрастают еще и расходы на ТО, поскольку интервал обслуживания будет чуть меньше, а само обслуживание – чуть дороже. Но при этом цена на топливо существенно ниже: дизельное топливо в среднем стоит 40 – 44 руб. за литр, а сжатый газ – порядка 16 – 17 руб./л.

- Давайте поговорим о договоре, который IVECO заключило с компанией «МосТранс». Что это будут за автомобили?

- Это будут тягачи IVECO Stralis на сжиженном природном газе. У нас довольно много компаний-клиентов, с которыми мы сотрудничаем по газовым автомобилям вообще и тягачам в частности, но «МосТранс» - это первая компания, с которой мы заключили договор на поставку автомобилей технологии СПГ (сжиженный природный газ). Понятно, что сеть заправок таким видом топлива меньше, но здесь вступают в игру наши партнеры, которые готовы предоставить мобильные комплексы заправок на маршруте.

Кстати, газовый тягач IVECO Stralis нового поколения недавно установил рекорд, проехав порядка 1 700 км на одной заправке. Это позволит устанавливать заправочные мобильные комплексы не вдоль дороги, а только в точках загрузки и выгрузки. Сейчас количество таких заправок исчисляется десятками, но это направление активно развивается.

Из-за разницы в технологиях производства у многих клиентов до сих пор словосочетание «газовый автомобиль» ассоциируются с теми старыми версиями машин, от которых шел запах и были проблемы с безопасностью. Основное отличие газа метана от пропан-бутановой смеси заключается в том, что метан легче воздуха, и при любой аварийной ситуации он просто улетучивается. Пропан-бутан напротив, тяжелее воздуха и гораздо более взрывоопасен.

Более того, сами баки для сжиженного метана подвергаются усиленным испытаниям. Они нагреваются в течение 5 минут при температуре 600 градусов, и при этом с ними не должно ничего произойти, а предохранительный клапан для сброса давления не должен сработать. Основная проблема при использовании сжиженного газа – это температура его хранения: она должна быть минус 160 градусов. Если заправить машину сжиженным газом и оставить в нерабочем состоянии, газ начнет нагреваться и, соответственно, увеличиваться в объеме. Вся проблема упирается в предохранительный клапан, который должен стравливать избыток этого газа. Компания IVECO разработала технологию, которая позволяет машине с заправленным баком находиться на стоянке минимум 6 дней без стравливания газа, что положительно сказывается на его экономии. Деньги наших клиентов не улетают в воздух.

Дополнительно баллоны для газа проверяются на скручивание. Особенность метана – отсутствие у этого газа цвета и запаха, поэтому к нему специально добавляют различные отдушки, чтобы при возникновении утечки человек мог определить это по запаху.

Еще одним плюсом у компании IVECO является заводская установка. То есть двигатели от IVECO – это не переделанные бензиновые двигатели и не адаптированные под «двухтопливность» дизельные варианты. Это моторы, которые изначально предназначены для работы на газе, и они, безусловно, имеют право на жизнь.