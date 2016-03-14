Жан-Кристоф Кюглер, старший вице-президент компании Renault («АВТОСТАТ»)

С Жаном-Кристофом Кюглером, старшим вице-президентом, операционным директором региона «Евразия» компании Renault, мы встретились на Женевском автосалоне. Рабочий кабинет его пока находится в Москве, но уже 1 апреля Жан-Кристоф переедет в Париж – с этого времени он будет отвечать за рынок Западной Европы.

- Вы уже там или еще здесь?

- Мой отец говорил: делай свое дело всегда хорошо, до конца, пока не доделаешь. Это я к тому, что мне еще месяц предстоит проработать в Москве, и до последнего дня я буду заниматься проблемами России и всего региона.

- Как вы считаете, сколько еще будет продолжаться кризис на автомобильном рынке в нашей стране? Или он уже заканчивается?

- Нет. Но пик будет пройден в нынешнем году. Хотя в целом, по нашим прогнозам, спад в 2016 году составит 10 – 12%. А с 2017 года постепенно начнется подъем.

- А в Европе, проблемами которой вы займетесь уже в следующем месяце, все хорошо? Рынок новых автомобилей растет уже 3 года подряд…

- Да, но в каждой стране ситуация отличается. Самый большой рост – на рынке Великобритании; Германия стабильна; а вот Франция то показывает рост, но за ним следует спад… Страны Южной Европы тоже дают нестабильные результаты. Так что работы хватит.

- А на евразийском рынке, за который вы пока отвечаете, больше всех «просела» Россия?

- Нет, такая же примерно (или чуть хуже) ситуация в соседней Украине, в Казахстане. Там падение даже чуть больше – в процентах, конечно, и с учетом того, что там изначально объемы меньше.

- На московском заводе, похоже, завершается производство модели Fluence, в Россию вы не планируете везти ни новый Megane, ни Talisman, ни Scenic. То есть практически все модели Renault из верхнего ценового диапазона не приедут в Россию. Значит, для нас компания Renault теперь предлагает только бюджетные модели?

- Вообще логика любого производителя такая: если вы хотите, чтобы человек оставался приверженцем одного и того же бренда, нужно предлагать ему автомобиль классом выше каждый раз, когда он захочет его поменять. Чтобы потребитель мог расти вместе с любимой маркой! В России сейчас экономический кризис, поэтому многие новые модели Renault стали слишком дорогими для российских покупателей, так что пока мы вывели их с рынка. Надеюсь, временно. Уже в ближайшее время мы представим российским покупателям новую модель кроссовера. Она, надеюсь, несколько изменит представления россиян о нашей марке.

- Эту модель будут производить в России?

- Да. Все детали вы узнаете в ближайшее время.

- Но пока Renault в России – марка бюджетных автомобилей...

- Знаете, мы этим гордимся. Попробуйте сделать современный автомобиль – экономичный, безопасный, красивый – при этом еще и доступным? Это удавалось немногим, мы – смогли.

- Однако сейчас все бренды стремятся в премиум-класс…

- Да, такая тенденция есть. Но в глазах российского потребителя премиум – это Mercedes, BMW… На европейском рынке мы практически уже конкурируем с этими марками. Но вы знаете, сколько будет стоить модель Talisman, если ее привезти в Россию? И сколько надо затратить сил и средств, чтобы привлечь консервативных местных покупателей? Хотя, надеюсь, и для более дорогих моделей Renault придет время.

- Обе ваши российские производственные площадки (в Москве и Тольятти), к сожалению, сегодня загружены далеко не полностью. В этой ситуации выходом мог бы стать экспорт автомобилей, собранных в России, в другие страны, не только в СНГ. Что вы собираетесь делать в этом направлении?

- Сегодня, с нашей точки зрения, заводы в Москве и Тольятти работают на международном уровне качества. Это показывают регулярные аудиты глобальной системы производства альянса Renault-Nissan. В Москве мы собираем Renault Duster и Nissan Terrano; там же в скором времени появится и наша новая модель кроссовера. В Тольятти мы выпускаем Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Кроме стран СНГ, уже начались поставки автомобилей Duster российской сборки во Вьетнам. В течение года, по нашим планам, согласованным с вьетнамской стороной, туда отправятся партии Logan и Sandero.

Мы не собираемся ограничиваться только Вьетнамом; у нас есть проекты, которые мы представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Мы уже экспортируем автокомпоненты и рассматриваем возможность экспорта узлов автомобилей в различные страны. Например, у нас есть предварительное соглашение о поставке готовых кузовов седанов и хэтчбеков Renault с АВТОВАЗа на наш новый завод в Алжире. Таким образом, мы дополнительно загрузим наши мощности в Тольятти.

Лучший экспонат

На Женевском автосалоне одной из главных премьер стал новый Renault Scenic. Дизайнеры и технологи доказали, что семейный минивэн может быть вызывающе красивым, комфортным и… внедорожным! Ведь уже в базе он будет оснащаться 20-дюймовыми (!) колесами. Плюс к этому – широкая колесная база и короткие свесы. Словом, меньше всего этот автомобиль похож на минивэн. Кроме того, впервые для автомобилей этого сегмента предлагается двухцветная окраска кузова.

Но, как и положено минивэну, салон трансформируется самыми разными способами; задние сиденья и вовсе складываются простым нажатием кнопки. Есть масса полочек, столиков и мест для хранения; возможность для подключения гаджетов предусмотрена и для пассажиров на втором ряду. Центральная консоль – мобильная: сдвинул ее назад и между передними сиденьями освобождается место для сумки или холодильника. Автомобиль оснащен мультимедийной системой R-Link 2 с 8,7-дюймовым экраном. Среди разного рода систем безопасности уже в «базе» есть функция экстренного торможения при приближении к пешеходу – даже ночью.

Renault Scenic оснащается дизельными моторами мощностью от 95 л.с. до 160 л.с., или бензиновыми (115 л.с. и 130 л.с.); естественно, будет в линейке и «гибрид». В Европе продажи модели стартуют во второй половине 2016 года.